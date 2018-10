Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2018. október 26. 08:40 ::

A Székely Mikó Kollégium főhomlokzatán levő kőbe vésett magyar föliratot is le akarják veretni a füstösök

Október 23. előtt egy nappal, ünnepi ajándékként, jogerős bíróság ítélet értelmében eltávolították a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium oldaláról a magyar föliratot. Alig telt el három nap, amikor megtudtuk, hogy a székelyföldi magyar föliratok és zászlók eltávolításáért jogi hadjáratot folytató Dan Tanasa nevű román most a Székely Mikó Kollégium parkra néző főhomlokzatáról is el akarja távolíttatni – pontosabban leveretni – a XIX. század végétől ott olvasható magyar föliratot – írja a Sepsiszentgyörgyön megjelenő Háromszék című napilap.



Ezt a föliratot is le akarják veretni a megszállók

Négy nappal ezelőtt beszámoltunk róla, hogy a brassói ítélőtábla jogerős döntése nyomán Sepsiszentgyörgyön el kellett távolítani a történelmi Református Székely Mikó Kollégium nevének magyar föliratát az épület oldaláról. Megírtuk azt is, hogy egy Dan Tanasa nevű, a városba román telepesként került szülők gyermeke évek óta jogi hadjáratot folytat Székelyföld intézményeinek magyar föliratai, illetve a piros-fehér-zöld és a székely magyar zászló ellen, s a román bíróságok legtöbbször neki adnak igazat. A Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala is az említett cigány jogi keresete következtében volt kénytelen október 22-én eltávolítani a Református Székely Mikó Kollégium oldaláról a magyar nyelvű táblát.

A székelyek, de főleg gróf hídvégi Mikó Imre pénzén, illetve két pest-budai német polgár építészeti tudásának jóvoltából két ütemben, 1870 és 1893 között épült patinás tanintézet neve magyar nyelvű táblájának levételéről szóló beszámolónk harmadik fényképe alá - félig viccesen - képaláírásként odaírtuk, hogy a Székely Mikó Kollégium Erzsébet parkra néző főhomlokzatán a kezdetektől fogva kőbe vésve olvasható magyar fölirat „egyelőre maradhat”. Alig telt el három nap, s tegnap kiderült, hogy ez a Tanasa nevű füstös a főhomlokzati magyar föliratot levételéért is bírósági pert indított, s az első tárgyalásra már ma, pénteken sor kerül.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere emlékeztetett arra, hogy az 1870 és 1893 között, több ütemben épült Székely Mikó Kollégium műemlék, s a hatályos román műemlékvédelmi törvény értelmében, mint olyant, a régi, az eredeti állapotában kell megtartani, vagy - ha időközben azt megváltoztatták -, akkor vissza kell állítani, beleértve az Erzsébet parkra néző főhomlokzat magyar föliratát is. (Mi persze azt is tudjuk, hogy Romániában a törvények nagy jelentőséggel nem bírnak, illetve azokat úgy értelmezik és alkalmazzák, ahogyan a román megszállók akarják – H. J.) A polgármester hangsúlyozta, hogy a Székely Mikó Kollégium park felőli főhomlokzatáról – így az ott olvasható föliratról is – már a XX. század legelső éveiben készültek fényképek, amelyek egyértelműen bizonyítják a műemlék eredeti állapotát.



Székely Mikó – az ablakba kitéve (fotó: Bíró Blanka)

Október 23-án, a magyar forradalom és szabadságharc emléknapján, a nemzeti ünnepen, a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium diákjai a parkra néző emeleti ablakokba nagy betűkkel kiírták a tanintézet nevét magyarul, így tiltakozva a brassói ítélőtábla döntése ellen, amelynek értelmében az ünnep előtt egy nappal az épület oldaláról el kellett távolítani a magyar föliratot.

