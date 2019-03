Elcsatolt részek, Jó és szép :: 2019. március 2. 16:33 ::

Igazán derék dolog: Nyirő Józsefről nevezték el a székelyudvarhelyi városi könyvtárat

Noha módosító javaslatként Kányádi Sándor neve is felmerült, végül Nyirő Józsefről nevezték el a székelyudvarhelyi városi könyvtárat az önkormányzati képviselők csütörtöki ülésükön.



A székelyudvarhelyi városi könyvtár ezentúl Nyirő József nevét viseli (Fotó: Barabás Ákos)

Meglepően nagy vitát generált a városi könyvtár elnevezéséről szóló határozattervezet a képviselő-testület e havi ülésén. A helyzet azért is érdekes, mert a városatyák ezt már egy tavaly március 15-i ülésen elvi szavazással jóváhagyták.

Orbán Árpád alpolgármester mutatta be az MPP–EMNP-koalíció által előterjesztett napirendet. Közölte, az elmúlt közel egy évben minden törvényes lépést megtettek annak érdekében, hogy az intézmény elnevezése megtörténhessen.

„Nyirő József személye és irodalmi munkássága Székelyudvarhelynek, Székelyföldnek és az egész magyar nemzetnek fontos, alkotásai pedig egész Európát meghódították”

– magyarázta, miért is jelentős a névadás.

Derzsi László, az RMDSZ-frakció vezetője szinte rögtön a napirend elhalasztását kérte, mondván, hogy erről az intézmény vezetőségével is egyeztetni kellene. Venczel Attila jegyző szerint ez azt jelentené, hogy le kell venni napirendről a kapcsolódó határozattervezetet, ám ezt az előterjesztők beleegyezése nélkül nem lehet.

Arros Orsolya – szintén az RMDSZ részéről – módosító javaslattal élt: inkább Kányádi Sándorról nevezzék el a könyvtárat. Venczel Attila rámutatott, ez a javaslat nem megalapozott a törvény szerint, ugyanis ha egy személyiség nevét akarjuk adni egy intézménynek, akkor erről ki kell kérni a témában illetékes megyei bizottság véleményét. Noha válaszuk csak konzultatív jellegű, elengedhetetlen a jogszabályok szerint. A módosító javaslat esetében ugyanakkor nem történt véleményezés.

Az MPP nevében Orbán Balázs üdvözölte Arros kezdeményezését, és kijelentette, támogatják is, hogy teret vagy utcát nevezzenek el Kányádiról. Azt is hangsúlyozta, méltatlan lenne az ülésen „megversenyeztetni” a két személyiség nevét. A napirendet végül nem módosították és nem is vonták vissza, főleg hogy Derzsi a vita közben kijelentette, frakciója az eredeti elképzelést is kész megszavazni.

Mike Levente koalíciós képviselő névre szóló szavazást kért az ügyben, és végül a többség a tervezet mellett adta le voksát.

(Székelyhon)