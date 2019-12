Elcsatolt részek, Jó és szép :: 2019. december 17. 17:36 ::

126 éves álom vált valóra: felavatták Beregszászon II. Rákóczi Ferenc életnagyságú lovasszobrát

A kárpátaljai magyarság, amely építő és alkotó részese az országnak, amelyben él, sokszorosan bebizonyította, hogy nemcsak múltja, jelene, hanem jövője is van szülőföldjén – jelentette ki Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter kedden Beregszászon, amikor felavatta II. Rákóczi Ferenc életnagyságú lovasszobrát.



Fotók: MTI/Nemes János

A város Budapestről elnevezett egyik központi terén felállított szobor avatási ünnepségén mondott beszédében Gulyás Gergely a többi között hangsúlyozta, hogy II. Rákóczi Ferenc itt lépett magyar földre, és itt köszönt el hozzá mindvégig hű híveitől. „Példája velünk és máig hat, a szobra nem valaki vagy valakik ellen, hanem valakiért vagy valakikért áll” – mutatott rá.

Emlékeztetett: II. Rákóczi Ferenc nemcsak a magyarság hőse, nemcsak Kárpátalja minden nemzetéé, amelyek kiálltak a közösség védelmében, hanem minden szabadságszerető emberé, mindenkié, akinek számít az emberi méltóság, az anyanyelv használata és az anyanyelven való oktatás lehetősége, a jogállam, az önbecsülés és a tisztelet értékei. „Mindenkié, aki tudja, hogy nem élhetünk egymás ellenében, csak együtt” – tette hozzá.

A miniszter kiemelte: a Rákóczi-szobor arra figyelmeztet, hogy ki kell állnunk önmagunkért és egymásért. Magyarország ennek szellemében vesz részt a nemzetközi életben, és azt szeretné, már csak a kárpátaljai magyarság érdekében is, hogy Ukrajna számára is nyitva lenne az út a NATO-ba és az Európai Unióba – mondta. „Mindenkire számítunk, és mindenki számíthat ránk, aki meg kívánja adni szövetségeseinek mindazt, amit a maga számára is szeretne megkapni, beleértve az emberi jogok, a szabad anyanyelvhasználat és anyanyelvű oktatás jogának tiszteletben tartását” – hangsúlyozta.

Babják Zoltán, Beregszász polgármestere köszöntőjében azt emelte ki, hogy Rákóczi Ferenc talapzattal együtt több mint hat méter magas szobra Győrfi Lajos Püspökladányban élő szobrász alkotása, a város új jelképe, zarándokhely lesz.

„Felállítása a Rákóczi-emlékévben megerősíti a helyi közösséget, és nem gyengíti Ukrajnát” – húzta alá.

Köszönetet mondott a szobrászművész mellett a magyar kormánynak a szoborállításhoz nyújtott támogatásért, Grezsa István miniszteri biztosnak a kezdeményezés megvalósításában vállalt közreműködésért.

Brenzovics László, a szoborállítást Beregszász polgármesteri hivatalával közösen kezdeményező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszédében elmondta: II. Rákóczi Ferenc lovasszobrának a felállításával a beregszásziak 126 éves álma valósult meg, hiszen a város lakossága ennyi évvel ezelőtt indított gyűjtést a nagyságos fejedelem alakjának köztéri megörökítésére, de a történelemnek a térséget sújtó fordulatai miatt ez csak most teljesedhetett be.

„Rákóczi egyértelműen vidékünk hőse, nemzetiségtől függetlenül, alakja, szabadságért folytatott küzdelme évszázadok óta él a nép emlékezetében, szobra tehát méltó helyre került” – mutatott rá a KMKSZ elnöke.

(MTI nyomán)