Folyamatosan zaklatja a támogatást igénylő magyar gazdákat az ukrán titkosszolgálat Kárpátalján

Nem merült fel igény a kijevi kormány részéről egy kormányközi egyezségre a kárpátaljai magyar gazdaságfejlesztési programról – ahogyan az Bukarestben történt –, az ukrajnai titkosszolgálat viszont nyomozást indított a támogatásban részesülők és a pályázatokat lebonyolítók ellen – írja a Krónika.



Ukrán soviniszták Ungváron, de ők csak az állam véleményét tolmácsolják (fotó: Nemes János / MTI)

Erről Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke tájékoztatta a lapot. „Tüzes stigmát égetett a programra az ukrán hatalom” – fogalmazott a Krónikának Pallagi Marianna, a Kárpátalja.ma hírportál főszerkesztője. Mint mondta,

a támogatásokat igénylő gazdákat, de a program ügyintézőit is folyamatosan zaklatja a titkosszolgálat.

Ami a kétoldalú megállapodásokat illeti, Pallagi Marianna úgy véli, a kormányfői csúcstalálkozó létrejöttéig aligha valósul meg bármiféle konkrétum.

A támadásoktól függetlenül sikeres 2019-es évet tudhat maga mögött az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány. Folyamatosan növekszik a pályázók és a nyertes pályázatok száma.

A programot 2016-ban indította a magyar állam és a KMKSZ azzal a céllal, hogy megerősítsék a már működő vállalkozásokat, valamint újabb kis-, illetve egyéni vállalkozások elindítására ösztönözzék a helyieket.

A kárpátaljai alapítvány eddig több mint 5500 sikeres kis összegű gazdaságfejlesztési, 18 ezer földnevesítési és hat, mezőgazdasági célú földterületek bérlésének elősegítése céljából meghirdetett pályázatot bírálhatott el. A pályázók közül eddig 16 ezren részesültek támogatásban, összesen több mint 12,5 milliárd forint értékben.

Berki Marianna irodaigazgató a Kárpátalja című lapnak adott korábbi interjújában elmondta,

2018 nyarán az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) azért indított nyomozást a jótékonysági alapítvány ellen, mert megalapozottnak véli a gyanút, hogy az a vállalkozásoknak nyújtott anyagi támogatások leple alatt törvénytelen, szeparatizmust gerjesztő tevékenységgel, így államellenes, Ukrajna területi egysége elleni, az ország határai megváltoztatására alkalmas tevékenységek finanszírozásával foglalkozik.

„Az anyaországi vállalkozásfejlesztési támogatások célja a nehéz gazdasági körülmények között élő külhoni magyarok szülőföldön maradásának és boldogulásának segítése. Azonban az ukrajnai nemzetbiztonsági szakszolgálat erről másképp vélekedik. Az Egán Ede Alapítvány nyilatkozatban ítélte el, hogy szeparatizmus gyanújával bűnvádi eljárást indítottak ellenünk” – nyilatkozta Berki Marianna. Mint mondta, 2019 májusában őt is beidézték kihallgatásra. Az alapítvány irodájában is megjelentek a titkosszolgálat munkatársai, akik bírósági határozat alapján hozzáférést kaptak az anyagokhoz, engedélyezték számukra, hogy elvegyék a dokumentumok másolatait. Bár a vizsgálat még nem zárult le, az alapítvány továbbra is ellátja feladatát.

