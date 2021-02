Elcsatolt részek, Jó és szép :: 2021. február 12. 16:16 ::

Megújult a borsi Rákóczi-várkastély

Magyar és szlovák forrásokból felújították a felvidéki borsi Rákóczi-várkastélyt, II. Rákóczi Ferenc szülőhelyét - közölte a Teleki László Alapítvány az MTI-vel pénteken.

A közlemény szerint jelenleg már a kastély környezetének, valamint a kastélyban helyet kapó turisztikai látványosságok kivitelezése, fejlesztése folyik.

A felújítást szervező II. Rákóczi Ferenc Nonprofit Szervezet 2019 decemberében a sátoraljaújhelyi önkormányzattal közösen nyújtott be pályázatot az Interreg V-A Szlovákia-Magyarország Együttműködési Programba. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap által támogatott program célja az eredményes együttműködés lehetővé tétele a határ menti régiók között. A fejlesztések részeként a Bodrog felől a kastélyhoz vezető gyalogos útvonalat alakítanak ki az egykori urasági erdőn keresztül, és felújítják a kerékpáros utat is. A kastélytól keletre elhelyezkedő területen veteményeskertet alakítanak ki, amely bemutatja a Rákócziak korában termesztett növényeket, valamint a kastélyban nyíló étterem és szálloda számára is alapanyagokat termel. A veteményeskert mellett tematikus játszótér épül. A kastélyban a hagyományos kiállítást kiegészítve épül egy szabadulószoba, valamint egy VR szoba is lesz, ahol VR szemüveget viselve pilanthatnak be a látogatók a kastély egykori mindennapjaiba. A projektben részt vesz Sátoraljaújhely is, ahol többek között elektromos kerékpárokat és dokkolókat helyeznek üzembe, amellyel az ide látogatók a Ronyva mentén a kastélyhoz kirándulhatnak - olvasható a közleményben.