Javul a járványhelyzet Felvidéken, enyhítenek a korlátozásokon

Javul a járványhelyzet Szlovákiában, csökken a kórházban ápoltak száma, s ezzel összefüggésben a jövő héttől tovább enyhítenek a koronavírus terjedése miatt bevezetett korlátozásokon - jelentette a TASR közszolgálati hírügynökség kormánytagok közlésére hivatkozva szerdán.

Felvidéken többhavi folyamatos szigorítás után ezen a héten enyhítettek először a járvány miatti korlátozásokon, hétfőtől - a látogatók létszámára vonatkozó feltételek mellett - megnyithattak az üzletek, és lehetővé vált az istentiszteletek megtartása is. Szerdán Eduard Heger miniszterelnök újabb enyhítéseket jelentett be, ezek értelmében a jövő héttől megnyithatnak az éttermek teraszai és az edzőtermek is. A korlátozások enyhítését a kormányfő fontos mérföldkőnek nevezte.

Közben Vladimír Lengvarsky egészségügyi miniszter a szlovák Egészségügyi Elemzőintézet (IZA) vezetőjével közösen tartott pozsonyi sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy az országban javul a járványhelyzet, nő a beoltottak száma és csökken a kórházban ápoltaké, a kór terjedését jelző reprodukciós arány pedig nem alacsony ugyan, de továbbra is 1 alatt van.

Branislav Gröhling, az oktatásügyi tárca vezetője bejelentette: a jövő héttől 5 járásban már teljes egészében megnyithatnak az általános és középiskolák és - különböző mértékben, de - a fennmaradó 74 járásban is bővül azoknak az oktatási intézményeknek a száma, amelyek már helyszíni oktatást biztosíthatnak.

(MTI nyomán)