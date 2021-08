Elcsatolt részek :: 2021. augusztus 4. 11:39 ::

"Isten transznemű" - templomokat mázoltak össze köcsögforradalmárt játszó vandálok Pozsonyban

Pozsony központjában vandálok "LGBTI-jelszavakat" festettek helyi templomokra és kolostorokra - írja a Körkép.

Vörös feliratok jelentek meg a régi városházán is. A vandálok angol nyelven olyan szlogeneket festettek a keresztény épületekre, mint “Isten transznemű”, “Jön a queer forradalom”, vagy “Queer erő”. A történésekről először a Postoj.sk konzervatív szlovák lap internetes kiadása számolt be , több képet is csatolva a cikkhez.

Egyelőre nem tudni, hogy egyszerű vandalizmusról vagy valami tervszerűbb megmozdulásról van-e a szó háttérben. Simeon Peter Brindzák ferences rendi barát elmondása szerint a reggeli órákban vették észre a feliratokat, majd hívták a rendőröket. “Mi és a hívők közössége is megdöbbentünk a történteken” mondta.

Azt is elárulta, hogy ellenőrizték a videokamerák felvételeit, de nem találtak rajtuk semmit. Júliusban Pozsonyban "Szivárványos Pride" megmozdulásokat tartottak. A koronavírus miatti korlátozó intézkedések okán 30 kisebb akciót hirdettek meg a szervezők, a főprogramot, július 24-én, csak online tartották meg.

(Az LGTQIACAB elég furcsa, nehéz a végződéséről nem az All Cops Are Bastards rendőrellenes szólamra asszociálni, amely jellemzően a futballhuliganizmushoz kapcsolódik, de a BLM mozgalom kapcsán is megjelenik, és az LMTQP+-osok között is létezik még elutasítás az egyenruhásokkal szemben az állítólagos korábbi üldöztetésekre hivatkozva - a szerk.)