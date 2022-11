Elcsatolt részek :: 2022. november 27. 20:24 ::

A turul visszaállítására nemet mondó kárpátaljai kormányzóval pózolt, miközben tizenötmillió magyarozott Novák Katalin

Legyen béke! Legyen békés jövő a magyaroknak is Kárpátalján! - jelentette ki Novák Katalin köztársasági elnök a beregszászi járási Csepében, ahol vasárnap ünnepélyesen átadták a Tulipán Tanoda épületét, ahol a gyerekek ápolhatják a népi hagyományokat, népzenei és néptáncoktatásban részesülhetnek.

Novák Katalin kifejtette, hogy "azért kell ez a hely, hogy megtanulják a legkisebbek is közös kultúránknak a kincseit, hogy aztán ők is tovább tudják majd adni a gyerekeiknek". A köztársasági elnök aláhúzta, hogy az Ukrajnában dúló háború ellenére, amikor az intézmények általában bezárnak, Kárpátalján ennek az ellenkezője történik.



Novák Katalin köztársasági elnök (j), Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója (k) és Julia Hrisina kormányzó-helyettes (b) megbeszélésük előtt a beregszászi magyar konzulátuson 2022. november 27-én (kép: MTI/Bruzák Noémi)

A kárpátaljai magyarok tudják, mit jelent túlélni, mit jelent küzdeni, de "nem csak túlélni kell - élni kell" - mondta Novák Katalin. "Ez az intézmény a bizonyítéka annak, hogy van, hogy lesz magyar jövő itt, Kárpátalján is" - fogalmazott az államfő, hozzáfűzve, hogy ehhez most és a jövőben is számíthatnak Magyarország támogatására az ott élők.

Novák Katalin arról biztosította a jelenlévőket, hogy "együtt vagyunk és együtt leszünk, legyen bármilyen nehéz is az élet Kárpátalján, legyen bármilyen nehéz, kihívásokkal teli magyarnak lenni".

A köztársasági elnök elmondta, hogy az emberek Magyarországon és az országhatárokon túl is összefogtak, ennek révén pedig már több mint egymilliárd forinttal támogatták a Híd Kárpátaljáért programot. A magyar állami támogatások a jövőben is megmaradnak - közölte.

Novák Katalin hangsúlyozta: mai látogatásán nem csak magát képviseli, de azt a tizenötmillió magyart is, aki gondol a kárpátaljai testvéreire. Végezetül azt kívánta a jelenlévő gyerekeknek, hogy töltsék meg élettel a tanodát.

Csepe a negyedik település Kárpátalján ahol Tulipán Tanoda nyílt, ezen kívül számos szórványtelepülésen működnek kihelyezett szakkörök.

Novák Katalin köztársasági elnök a nap folyamán megbeszéléseket folytatott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőségével, valamint a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete képviselőivel.

Az államfő programja zárásaként Beregszász főterén meggyújtotta az első adventi gyertyát. Előtte elmondta, hogy édesanyaként advent első vasárnapján talán otthon lenne a helye, de most a magyarság nagy családjában van otthon. A kijevi meghívásnak eleget téve, ezt egyfajta üzenetként értékelte, hogy hazaúton látogasson el Kárpátaljára.

A sötétbe borult utcákon az a kis fény, amit most közösen gyújtunk meg és egyre erősödik az adventi várakozásban, juttasson el bennünket a békéhez - üzente Novák Katalin.

(MTI)