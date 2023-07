Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2023. július 23. 12:37 ::

"Csak a Horthy-imádó magyarokat szólította meg" - nem ízlik az oláhoknak a tusványosi Orbán-beszéd

„Tavaly rasszista volt, máskor mást mondott, idén már nem lepett meg minket semmivel” – Crisitian Pirvulescu politológus a Libertatea portál számára elemezte ki Orbán idei tusványosi beszédét. A társadalomkutató szerint úgy tűnik, Orbánon a fáradtság jelei mutatkoznak, elmaradtak a bombasztikus nyilatkozatok, és főként az újdonság erejével ható politikai víziók. Szerinte "Orbán csak a Horthy-imádó magyarokat szólította meg".



"Horthy-imádó magyarok" Tusványoson – Fotó: Beliczay László / Inquam Photos

A romániai politikai pártok még nem igazán reagáltak érdemben a tusványosi beszédre, abból azonban, ami eddig megjelent a sajtóban, az rajzolódik ki, hogy a közelgő, 2024-es választásokra készülve bírálják egymást. A magyar miniszterelnök iróniáit a liberálisok a szociáldemokratákon, azok a liberálisokon, az ellenzék pedig mindkét kormánypárton számonkéri. Igaz, egyelőre nagyon óvatosan, mindössze három párt egy-egy politikusa szólalt meg nyilvánosan. Sem a külügyminisztérium, sem az államelnöki hivatal nem reagált még. Holott Orbán beszéde kapcsán a legtöbben azon háborodtak fel, hogy a magyar miniszterelnök kijelentette: sem Erdélyt, sem Székelyföldet nem tekinti romániai közigazgatási egységnek.

Orbán Tusnádfürdőn elárulta, a szombati tusványosi fellépése előtt hivatalos levelet kapott a román külügyminisztériumtól, amiben próbálták megszabni neki, miről beszélhet és miről nem. A kerülendő témák között volt a nem létező romániai közigazgatási területi egységek, ami a miniszterelnök szerint Erdélyre és Székelyföldre vonatkozhatott, és hozzá is tette: „mi sohasem állítottuk, hogy ezek román területi egységek lennének”.

Ami végül is igaz: Románia megyékre van osztva, a történelmi régiók, legyen szó akár a magyarlakta vidékekről, akár románokról vagy más vegyes lakosságú területekről (Moldova, Havasalföld, Dobrudzsa stb.) nem számítanak hivatalos területi egységeknek. Azaz, Orbán úgy szúrt oda, hogy mindenki megértette a célzást, azonban szó szerint értelmezve nem állított valótlanságot. Ennek ellenére, nem fölöslegesen robbantott ki vastapsot a mondatával, lelkes publikuma pontosan úgy értette, ahogy Orbán szerette volna, hogy értsék: Székelyföld nem Románia!

Nemzeti liberálisok: képzeletbeli területi autonómiák

Ionuț Stroe, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) szóvivője a G4Media szerint azt nyilatkozta, mindig is támogatták a jó együttműködési kapcsolatot Románia és Magyarország között, de következetesen elítélik a „képzeletbeli területi autonómiákról” szóló propagandát. Kifejtette, szélsőséges nézeteket valló vezetőként viselkedik Orbán Viktor és gúnyt űz a román államból. „Orbán úr úgy viselkedik, mint egy agitátor, nem mint egy kormányfő” – jelentette ki.

Újságírói kérdésre leszögezte, „olyan nincs”, hogy a román külügy hivatalos dokumentumban írja elő a magyar miniszterelnöknek, hogy miről beszélhet és miről nem. A G4Media megjegyzi, a külügyminisztérium az államelnök hatáskörébe tartozik, nem véletlen, hogy a kormányváltáskor épp Klaus Iohannis külügyi tanácsadóját nevezték ki a tárca élére. Az államfő korábban a liberális párt elnöke volt, ebből a pozícióból választották meg, ezért a külügy állítólagos levelével Orbánnak feladott magas labda a Nemzeti Liberális Pártra üthet vissza.

Szociáldemokraták: "európai értékek"

A kormányon lévő párt egyelőre mélyen hallgat, nem csoda, hisz a szocdem miniszterelnök baráti ebéden fogadta Orbánt, mielőtt a kormányfő tusnádfürdő felé vette volna az irányt. Az egyetlen reakció Orbán beszédére az alakulat egyik európai parlamenti képviselőjétől, Victor Negrescutól érkezett , aki szerint Orbán illiberális politikája kudarcra van ítélve, és ezzel egyre inkább elszigeteli az országot a nyugati értékektől.

„Az európai értékek azok, amelyek lehetővé teszik, hogy békében és nyugalomban éljünk Erdélyben, tiszteletben tartva mindenki jogait, beleértve a romániai magyar kisebbséget is. És minden revizionista hivatkozás Erdélyre nyilvánvalóan badarság. Akik közülünk ismerik a régió realitásait, azok ezt nagyon jól tudják.

Orbán Viktor Európa-ellenes beszéde Tusnádon valójában az illiberális politika kudarcát illusztrálja. Magyarország ma egyre inkább elszigetelődik, Európa legnagyobb inflációval küzdő országa, európai pénzeket zároltak, és hiányt szenved az alapvető termékekből. Ez a bizonyítéka az e politikai modell által elősegített gazdasági, politikai és kulturális gettósodásnak” – írta Facebook oldalán a szociáldemokrata EP-képviselő.

A politikus arra is rámutatott bejegyzésében, hogy az orbáni politika rossz hatással van az erdélyi magyar közösségre is: „A rosszindulatú diskurzusnál is fontosabb a magyar közösség exponenciális demográfiai fogyása hazánkban, a román nyelv alacsony szintű ismerete, valamint az Európai Bizottság szigorú ellenőrzése a Magyarország-Románia határon átnyúló programban, amit a budapesti végrehajtó hatalom sorozatos európai törvénysértései okoznak. Számunkra lényeges kérdés a kulturális elszigetelődés elkerülése és az etnikumok közötti párbeszéd elősegítése.

Az illiberális és Európa-ellenes doktrína nem lehet példa Románia számára” – írta Negrescu a Facebookon.

Még a román szélsőjobb is kritizálta a korábban csodált magyar miniszterelnököt

A szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke, George Simion – aki egyébként példaképének tekinti Orbán Viktort – nem hagyta ki a lehetőséget, hogy a két kormányzó pártot támadja. Ugyanakkor Orbánt is kritizálta, de csak módjával, mert – mint elmondta – számítanak az együttműködésére.

Spotmedia által idézett nyilatkozatban Simion egyetértett a magyar miniszterelnökkel abban, hogy valóban nem az általuk megálmodott Európa értékei a bűnözés, az illegális migráció és a háború. Hozzátette viszont: „azt akarom mondani azoknak, akik határmódosításokról álmodoznak, hogy mi Európában nem csinálunk irredentizmust, sovinizmust és határmódosításokat. Ezek próbálkozzanak talán Putyinnál és Oroszországnál” – mondta Simion.

„Az az Európa, amelyet én szeretnék, nem tűri a korrupciót vagy a bűnözőket. Tehát, Orbán úr, ha jól megcsinálja a házi feladatát és megtanulja ezeket a dolgokat, akkor talán akarjuk és elfogadjuk Önt abban az Európában, amit mi akarunk” – tette hozzá.

Majd arról beszélt az AUR elnöke, hogy az az Európa, melyet maga előtt lát „nem veri szájba a sajtót, nem készít listákat arról, hogy miről szabad beszélni, és nem tiltja be a tiltakozó megmozdulásokat”. Ezzel egyrészt utalt arra, hogy a szociáldemokrata vezetésű kormány a csendőrséggel megakadályoztatta, hogy a Tusványosra érkező román szélsőségesek megzavarják a rendezvényt.



Németh Zsolt és Orbán Viktor a tusványosi színpadon – Fotó: Beliczay László / Inquam Photos

Majd Iohannis elnöknek is beszólt: „a külpolitikánkat egy olyan személy vezeti, aki kilenc éve nem csinál semmit, lényegében alszik. Klaus Werner Iohannisnak egy egyszerű üzenetet küldök. Amikor először találkozik a miniszterelnökkel, jusson eszébe régi mondata, és mondja azt neki: »Jó napot kívánok, Ciolacu Marcel«” – utalva arra, hogy pár éve Iohannis azzal riogatott, a PSD a magyarok kezére játszaná Erdélyt.

Román progresszívek: Erdély és Székelyföld Románia része

A Dacian Cioloș volt miniszterelnök által pár hónapja alakított kis párt, a REPER társelnöke, Ramona Strugariu EP-képviselő viszont helyesnek nevezte, hogy a külügy iránymutatást küldött Orbánnak, hogy tudja, hol a határ. Majd a PSD-s miniszterelnököt támadta. „Marcel Ciolacunak el kell magyaráznia, hogy mit jelent az, amikor Orbán Viktor azt írja, hogy ez »egy szép barátság kezdete«. Hogy ez két, közös érdeklődési körrel rendelkező személy barátsága, vagy pedig Románia barátsága Oroszország barátaival?” – tette fel a kérdést.

Kijelentette, Erdély és Székelyföld Románia része, majd arról beszélt, hogy Orbánnak nem kellene gúnyolódnia az ellene tüntetőkkel, mert ők egyébként békében élnek együtt katolikus testvéreikkel vagy más vallású és nemzetiségű emberekkel. Hozzátette, „ha az Európai Unió nehéz időket él át, és van veszély, az az olyan illiberálisoktól származik, mint Orbán, akik folyamatosan támadják az alapvető jogokat és védik Putyint, miközben Magyarország nettó kedvezményezettje az európai támogatásoknak”.



Európai értékeket kereső románok Tusványoson (Kép: Mandiner)

Politológus: Orbán csak a Horthy-imádó magyarokat szólította meg

Még a román külügyminisztériumtól kapott levélre való hivatkozásaiban is defenzív volt, megvédte magát, véli Cristian Pîrvulescu politológus, akit a Libertatea bukaresti portál kért meg, hogy elemezze Orbán beszédét. „Orbán Viktor ironizált és védekezett egyszerre, oda-odaszúrt a román politikusoknak, azonban többet vártam, az újdonság a beszédében elenyésző volt. Ez pedig az Európai Unió helyzetével függ össze, a 21 százalékos deficittel, a robbanásszerűen megugró inflációval, és szerintem attól fél, hogy túl messzire megy. Ő, aki általában támadó magatartásáról ismert, még a külügy levelének emlegetésekor is védekező volt, megpróbált magyarázkodni. Azzal pedig, hogy a mandátuma alatt 20 román miniszterelnökre hivatkozott, meg akarta alázni Romániát. Arra utalt, hogy instabil országról van szó, holott jelenleg sokkal stabilabb gazdasággal rendelkezik, mint Magyarország” – nyilatkozta Cristian Pîrvulescu politológus a Libertateának.

Pîrvulescu megjegyezte, hogy míg a korábbi években Orbán meglepett egy-egy ütős témafelvetéssel, ezúttal a meglepetés elmaradt. „Orbán Viktor ugyanazt a közönséget szólítja meg, mint Horthy tette annak idején: a vidéki, illiberális közönséget. Ez egy urbi et orbi beszéd volt, csak ha korábban a világnak és az összmagyarságnak szólt, most csak a Horthy-imádó magyarokat szólította meg vele. A magyar miniszterelnök kimerültnek tűnik. Tavaly rasszista kijelentésével vonta magára a nemzetközi figyelmet, más években nagy politikai vízióival, idén nem lepett meg semmivel” – jelentette ki a politológus.

(Transtelex nyomán)