Oláh zászlót követel a székely helyére a makfalvi Wesselényi-szobor mellé a megszállók prefektusa

Köztérre kihelyezett székely zászló eltávolítására szólította fel az erdélyi Makfalva község polgármesteri hivatalát Ciprian Dobre, Maros megye prefektusa – tájékoztatta az MTI-t csütörtökön a Székely Nemzeti Tanács (SZNT).



Illusztráció: Gligor Róbert László

A közleményhez csatolt dokumentáció szerint Ciprian Dobre átiratban szólította fel Makfalva polgármesteri hivatalát, hogy távolítsa el a község parkjában a báró Wesselényi Miklóst ábrázoló szobor mellett álló székely zászlót, és tűzze ki helyébe a román lobogót. A román kormány területi képviselője az átiratban a magyarellenes megnyilvánulásairól elhíresült Hargita, Kovászna és Maros Megyei Románok Civil Fórumát is feltüntette címzettként, ami arra utal, hogy a szervezet panasza nyomán járt el.

Az átiratban Dobre „úgynevezett székelyföldként” említette a tömbmagyar régiót, a kifejezést a román politikum Székelyföld létezésének megkérdőjelezésére, tagadására használja.

Dobre a dokumentumban a román nemzeti lobogó kitűzésére vonatkozó törvényt idézte, amely előírja, hogy más államok hivatalos zászlói kizárólag a román nemzeti zászlóval együtt tűzhetők ki hivatalos látogatások alkalmával, nemzetközi fesztiválok esetén, egyéb alkalmakkor ez „jogalap nélküli, és tilos”. Felszólította a függetlenként mandátumot nyert Vass Imre polgármestert: haladéktalanul távolítsa el a zászlót, és helyére tűzze ki a román nemzeti lobogót.

Az SZNT az elöljáró válaszlevelét is csatolta közleményéhez, amelyben Vass közölte: a székely zászló kitűzésével nem követett el törvénytelenséget. Leveléhez Kincses Előd marosvásárhelyi ügyvéd jogi véleményezését is mellékelte, amely megállapította: az idézett törvény a román zászló és más nemzeti zászlók közintézményekre való kihelyezését szabályozza, a román jogszabályok nem tiltják zászlók magántulajdonban lévő épületeken, tereken történő elhelyezését, így ez törvényesen nem büntethető. Az ügyvéd arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzeti jelképek használatának akadályozása sérti a Románia alkotmányában is rögzített szólásszabadságot.

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke közleményében a székely zászló elleni támadásnak minősítette a prefektusi átiratot. „Ismételten tudomására kell hoznunk Románia kormányának, hogy Székelyföld létezik Románia kellős közepén, de nem idegen állam, hanem több mint száz éve része Romániának” – írta.

Hozzátette: a szervezet kész minden erkölcsi és politikai segítséget megadni Makfalva polgármesteri hivatalának, és 20 hasonló székely zászlót helyez ki Székelyföld különböző településein. „Készen állunk, hogy politikai és jogi ellenlépéseket tegyünk a székely zászlót érő minden román állami támadás ellen” – szögezte le Izsák Balázs.

A legutóbbi népszámlálás eredményei szerint a Maros megyei Makfalva község mintegy háromezer lakosa közül 2200-an vallották magukat magyarnak.