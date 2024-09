Elcsatolt részek :: 2024. szeptember 21. 20:43 ::

Unokázós csalók áldozatává vált egy felvidéki nyugdíjas, aki egy kisebb vagyont dobott ki az erkélyen

Átverés áldozata lett egy 62 éves privigyei (Prievidza/járási székhely) nő. A nyugdíjas 100.000 eurót dobott ki az erkélyről az "unokázós" csalóknak egy reklámszatyorban – írja a Bumm.sk.

A csaló a telefonban „nagymamának” szólította a nőt és az unokájának adta ki magát. Azt állította, hogy az anyjával nagyobb összegre van szükségük, és hét percen belül be kell tenniük a pénzt a bankba. Felszólította a nőt, hogy tegye az összes pénzét egy műanyag zacskóba, és a nő ezt meg is tette. Az esetről a Facebookon számolt be a rendőrség.

Az idős nő 100 000 eurót tett a zacskóba, ebből 50 000 euró az ő megtakarítása, és körülbelül 50 000 euró a lánya megtakarítása volt. A csaló ezután arra szólította fel a nőt, hogy menjen ki az erkélyre és kiáltsa a Milan nevet. Ekkor a másik elkövető az erkély alá lépett, és elkapta a pénzeszsákot. A tettesek ezután köddé váltak. A rendőrség az eset kapcsán ismét arra figyelmezteti a nyugdíjasokat, hogy ne hagyják magukat átverni.