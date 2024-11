Elcsatolt részek, Antimagyarizmus :: 2024. november 19. 20:42 ::

Tiltakoznak a kárpátaljai szervezetek: betiltaná a szünetekben és a tanáriban a magyar nyelvet az "européer" kijevi rezsim

Közös nyilatkozatban tiltakoztak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ), az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) vezetői az oktatási törvény tervezett jogszűkítő módosítása ellen, amelynek elfogadása esetén a tanintézmények területén a nemzeti kisebbségek nyelvét kizárólag a tanórákon lehetne használni.

„Megdöbbenéssel olvastuk a parlament hivatalos honlapján az Ukrajna oktatási törvényéhez készült módosító javaslatot”, amelynek célja az ukrán nyelvi környezet megteremtése az oktatási intézményekben – fogalmaz a három magyar érdekvédelmi szervezet közös nyilatkozata.

Az aláírók kiemelik, hogy nagyra értékelik azokat a közelmúltban elfogadott törvényi módosításokat, amelyek részben visszaállították a nemzeti kisebbségek, köztük a magyarok anyanyelvű oktatására vonatkozó jogait. „A 12086. számú törvénytervezet azonban ismét szűkíti a nemzeti kisebbség nyelvének használatára vonatkozó jogokat és lehetőségeket” – mutatnak rá.

A kisebbségek nyelvét csak a tanórákon lehetne használni, azokon kívül viszont kizárólag az államnyelven lehetne beszélni. A módosítás elfogadása esetén a magánérintkezésben is tilos lenne a nemzeti kisebbség nyelvének, így a magyarnak a használata, hiszen a tervezet azt is előírja, hogy a szünetekben, a tanári szobákban és az órák után az oktatási intézmények udvarán is ukránul kellene megszólalni.

Az MTI-hez eljuttatott közös nyilatkozat megállapítja, hogy a törvény tervezett módosítása nem csupán szűkíti a nemzeti kisebbségek nyelvhasználati jogát, de ellentétes az alapvető emberi jogokkal is. Mivel Ukrajna európai integrációjának egyik lényeges feltétele a nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, ez a tervezet veszélyezteti országunk csatlakozási folyamatát az Európai Unióhoz – zárul a Brenzovics László, a KMKSZ, Zubánics László, az UMDSZ és Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke által jegyzett nyilatkozat.

Frissítés: ezt a magyarellenes rezsimet támogatják Magyar Péter sorosista agyhalottai

A Magyar Nemzet arról számolt be, hogy a Tisza Párt képviselői ukrajnás–uniós pólóban jelentek meg az orosz–ukrán háború 1000. napján tartott rendkívüli európai parlamenti ülésen. A pólókon a nemzetközi békejelkép, egy V-t mutató kéz látható – az Európai Néppárt képviselőinek nagy része ilyen pólót húzott, a jelmondatuk pedig az, hogy „addig támogatják Ukrajnát, ameddig szükséges”.

2. frissítés: ami a Magyar Nemzet cikkéből kimaradt:

A Fidesz EP-képviselője, Gál Kinga ugyan nem húzott pólót, de a szintén a helyszínen tartózkodó DK-s Molnár Csaba közlése szerint „állva tapsolt az ukrán elnöknek”, amikor Zelenszkij megjelent a képernyőn.

Gál Kinga később fel is szólalt a plenáris ülésen a Patrióták Európáért frakció alelnökeként, és kijelentette, hogy elítéli Oroszország katonai agresszióját, az erőszakot, amely szavai szerint „nemcsak a nemzetközi jog alapján jelent súlyos sérelmet, hanem morális szempontból is igazolhatatlan”, írja a 24.