Elcsatolt részek :: 2026. június 4. 22:18 ::

Erdei munkást támadott meg egy medve Felvidéken

Medve támadott meg egy erdei munkást Szentanna település közelében csütörtökön délelőtt, a vállsérülést szenvedett férfi kórházi ellátásra szorult - jelentették szlovák hírportálok.

A támadás a liptószentmiklósi járásban lévő településhez közeli erdőben történt, a megtámadott erdei munkás leírása szerint egy száz kilogramm körüli barnamedve rontott rá, miközben az erdőben dolgozott.

"Nem sokkal reggel kilenc óra előtt gyorssegélycsapatot küldtünk ki a 37 éves sérült férfihoz, akit a mentők az elsődleges ellátást követően vállsérüléssel a liptószentmiklósi kórházba szállítottak" - nyilatkozta a mentőszolgálat szóvivője a TASR szlovák közszolgálati hírügynökségnek.

Az incidenst követően a Tátrai Nemzeti Park (TANAP) helyszínre kiküldött csapata hőkamerás műszaki eszközökkel próbálta megtalálni a medvét, de az állatot már nem találták a környéken. Mivel a támadás egy nehezen hozzáférhető, összefüggő növényzettel borított erdei terepen történt, a nemzeti park munkatársai rendkívüli óvatosságot ajánlanak az ilyen terepen mozgó személyek számára.

(MTI nyomán)