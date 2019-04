Videók :: 2019. április 14. 10:54 ::

Néger kocsifeltörő? Az lehetetlen! Tévedhetett a Tesla védelmi rendszere

A Tesla a múlt hónapban aktiválta egy szoftverfrissítésen keresztül a Sentry Mode nevű funkciót, ami egyfajta a biztonsági rendszer, és máris látszik, mennyire hasznosnak bizonyult.

A videón minden mozzanat szépen látszik: egy néger San Franciscóban a villanyautó mellé oson, betöri a hátsó ablakot. Keresgél az autóban, majd visszaszáll a Model 3 előtt álló Hondába és lelép. Alapesetben egy gépkocsifeltörés itt véget is ér, a rendőrség gyakran nem nyomoz majd az elkövető után, még ha helyszínelnek is.

A Sentry Mode viszont teszi a dolgát, és értesítés küld a tulajnak a telefonjára, hogy esemény történt. Az autója rendszáma is megvan a kocsifeltörőnek, sőt az arca is, amit a rendszer rögzített és mentett. Csak be kellett gyűjtenie a rendőröknek.

Várhatóan elég sok ilyen eset lesz a következő hetekben, és remélhetőleg jó néhány kicsit okosabb autótolvaj kedvét el fogja venni a rendszer a Tesláktól. Ugyanakkor nem lehet lebecsülni a tolvajokat sem, hogy a profik kidolgoznak majd ez ellen is valamit.

(HVG nyomán)