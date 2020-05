Videók :: 2020. május 4. 22:56 ::

Gaudi az elhazudott cigánybűnözés tudományos alapjairól

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.04.30.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője nyilatkozott szakirodalmi forrásokkal és releváns idézetekkel alátámasztottan a bűnözés kriminálszociológiai tudományos módszerekkel is feltárt egyes etnikai vonatkozásairól, különös tekintettel a sokszor saját soraiból kikerülő elkövetők cselekményeitől is sújtott cigányságra.

Szó esik a bűnügyi statisztikákról, a jellegzetes bűncselekménytíptusokról és a lehúzó közegből a munka, a tanulás, a társadalomépítés, értékteremtés és a keresztény hit által való kiemelkedés szükségességéről, lehetőségeiről.

Ezúton is köszönöm a lehetőséget a műsorvezetőnek, Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft. tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat. Folytatása ismét következik.

"Semmi sem állhat ellen hosszan az igazságnak: lehet támadni, de sohasem lehet legyőzni." (Loyolai Szent Ignác)