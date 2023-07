Videók :: 2023. július 15. 10:21 ::

"Az emberevés is csak egy táplálkozási szokás" - jött a YouTube-cenzúra

Szivárványos zászló kerülhet az iskolákra és óvodákra is az önkormányzatok után, miután hiába kezdeményezte Novák Előd törvényjavaslatban az LMBTQP-jelkép középületekre tűzésének tilalmát, azt senki sem támogatta az Országgyűlés Igazságügyi Bizottságában, sajnos a kormánypártok is leszavazták. Hasonlóan a Mi Hazánk az egyetlen párt, mely a homoszexuális propagandafelvonulás betiltását követeli, hiszen mi a mára mindenféle szexuális devianciát népszerűsítő felvonulások ügyében se Gyurcsányék támogató, se Orbánék tűrő politikáját nem fogadjuk el: a tiltást szorgalmazzuk. Az LMBTQP-propagandafelvonulás szervezői hálát adhatnak a Fidesz kétharmados győzelméért, mert így a vonaglást hatóságilag nem tiltják be, sőt a Mi Hazánk ellendemonstrációját tiltotta be a rendőrség, noha ugyanabban a lehetséges első másodpercben nyújtotta be mindkét fél a bejelentését. Novák Előd napirenden kívüli felszólalására a kormány nem kívánt reagálni.



Azt hazudják, hogy elnyomják a Szájer-féléket

A Mi Hazánk képviselője arra is felhívta a figyelmet: a szexuális devianciával élőknek pontosan ugyanannyi joguk van, mint bármelyik másik embernek. Pl. akármelyik homoszexuális férfi feleségül vehet egy nőt, lehet gyerekük is, akit az állam nem fog elvenni tőlük pusztán azért, mert a férjnek szexuális devianciája van. Semmilyen joghátrányuk nincsen a többi emberhez képest. Ők többletjogokat követelnek, amiket viszont nem engedhetünk meg az LMBTQP-mozgalomnak.

Frissítés: A YouTube törölte a videót