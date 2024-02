Videók :: 2024. február 12. 18:40 ::

Bicskére mozgósít a MÖM is

A Magyar Önvédelmi Mozgalom tagjaihoz is számos esetben fordultak segítségkéréssel olyan édesanyák, akiknek a gyermeke pedofilok karmába került. Az aberrált pedofilok több általunk feltárt esetben is megúszták a börtönt, amely következtében továbbra is szabadlábon veszélyeztetik a gyermekeinket, írja a MÖM vezetője.

Február 13-án, kedden a Mi Hazánk Mozgalom szervezett tüntetést és fáklyás vonulást a pedofilok bűnpártolása ellen, amelyhez a Magyar Önvédelmi Mozgalom is csatlakozott. Egy normális társadalomban nincs helyük sem a pedofiloknak, sem az országot ellepő aberrált drogos bűnözőknek, de azoknak a politikusbűnözőknek sem, akik milliárdosok lettek, miközben a magyar vidéket élhetetlenné tették - teszi hozzá László Attila.