Videók :: 2024. december 16. 21:22 ::

Dúró Dóra a kereszténység helyzete miatt aggódott, az államtitkár zsidó honfitársaink békéjéről kezdett beszélni

A bevándorlás miatt visszaszorul a kereszténység Nyugat-Európában. A Muhammad lett a legnépszerűbb fiú babanév Angliában, Olaszországban az egyik iskolában kiveszik Jézus nevét a karácsonyi énekekből, míg egy állami óvodában nem is tartanak ünnepséget a gyerekeknek a "bevándorlók érzékenysége" miatt. Ha Magyarországon is a vendégmunkásokra épít a kormány, ránk is hasonló sors vár. Eközben a demográfiai adataink mélyrepülésben vannak, a Mi Hazánk 15 pontos javaslatcsomagot fogalmazott meg - mondta el Dúró Dóra, a párt elnökhelyettese a parlamentben.