2025. augusztus 23., szombat, Bence, Farkas, Rózsa napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
20:18
Kórházba került a sikkasztással gyanúsított volt Srí Lanka-i elnök
19:59
Minden eddiginél több gyerek és fiatal vett részt az idei Selmeci
Őrjáraton
19:43
Négy tűzoltó vesztette életét a hetek óta pusztító erdőtüzek oltása során Portugáliában
19:26
Ilyen volt a Mi Hazánk augusztus 20-i
rendezvénye
19:05
Letartóztatták a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nagydorogi
Minecraft-nőt
18:47
Nem lehet palesztin kendőben elmenni a buchenwaldi táborba, mert még a gázai népirtásra emlékeztetné a zsidókat
18:03
Dodik melletti népszavazást tartanak október végén a boszniai Szerb Köztársaságban
17:37
A japán kormányfő és a dél-koreai elnök a két ország biztonsági és gazdasági együttműködésének erősítésében állapodtak meg
17:14
Kapu Tibor: "még az is gyermeki sikollyal fogadja a felbocsátás első másodperceit, akinek már van tapasztalata a repülésben"
16:54
Újabb két donyecki település elfoglalását jelentették be az oroszok
16:36
Két arany és további érmek adják a kajak-kenu vb szombati magyar
termését
16:18
Guardian: az izraeli katonai hírszerzés adatai alapján a Gázai övezet halottainak 83 százaléka
civil
16:05
Több európai postai szolgáltató is felfüggesztette a csomagkézbesítést az Egyesült Államokba
15:43
Újra látogatható a wellness-központ Parajdon
15:25
Sheinbaum továbbra sem kér Trump fegyveres segítségéből
15:04
Kozák Szántínónak nyoma
veszett
14:46
Moszkva kezdeményezte az ENSZ BT összehívását a Északi Áramlat felrobbantása után "elhúzódó és átláthatatlan" vizsgálat miatt
14:27
A birodalmi cigány ezúttal attól tart, hogy az önazonossági törvény kettészakítja a nemzetet
14:08
Salvini az ukrajnai frontra küldte volna Macront - bekérették a párizsi olasz
nagykövetet
13:59
Leszállás közben vesztette életét egy ukrán vadászpilóta
13:41
Taxist vert és rabolt ki egy hajnali utas, miközben női bűntársa a hátsó ülésről szurkolt neki
13:23
Kolumbiában fegyveres hadműveletet indítanak a "narkoterrorista" gerillák ellen
13:09
Magyar Péter nyaralási képeket osztott meg Orbánékról - ők győzelmi tervvel
válaszoltak
12:48
Hétfőn kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása - egy hónapig máshol lesz az érintett járatok fővárosi végállomása
12:16
Ukrajnáról tervez filmet forgatni egy hozzá érzelmileg kötődő kínai ellenzéki
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Magyar
Péter nyaralási képeket osztott meg Orbánékról - ők győzelmi tervvel
válaszoltak
"Putyin
barátai ismét olaj nélkül maradtak"
Szolnokon
nem lehet unatkozni mostanában, szatírjuk is
van
Kozák
Szántínónak nyoma
veszett
Törölték
a japán luxusvonat következő járatát, mert túl sok rendszeresen italozó "minőségellenőrt" kellett felfüggeszteniük
Taxist
vert és rabolt ki egy hajnali utas, miközben női bűntársa a hátsó ülésről szurkolt neki
Újra
letartóztatták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját
Videók
::
2025. augusztus 23. 19:26
::
Hozzászólások
Ilyen volt a Mi Hazánk augusztus 20-i rendezvénye
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
20:18
Kórházba került a sikkasztással gyanúsított volt Srí Lanka-i elnök
19:59
Minden eddiginél több gyerek és fiatal vett részt az idei Selmeci
Őrjáraton
19:43
Négy tűzoltó vesztette életét a hetek óta pusztító erdőtüzek oltása során Portugáliában
19:26
Ilyen volt a Mi Hazánk augusztus 20-i
rendezvénye
19:05
Letartóztatták a csecsemőgyilkossággal gyanúsított nagydorogi
Minecraft-nőt
18:47
Nem lehet palesztin kendőben elmenni a buchenwaldi táborba, mert még a gázai népirtásra emlékeztetné a zsidókat
18:03
Dodik melletti népszavazást tartanak október végén a boszniai Szerb Köztársaságban
17:37
A japán kormányfő és a dél-koreai elnök a két ország biztonsági és gazdasági együttműködésének erősítésében állapodtak meg
17:14
Kapu Tibor: "még az is gyermeki sikollyal fogadja a felbocsátás első másodperceit, akinek már van tapasztalata a repülésben"
16:54
Újabb két donyecki település elfoglalását jelentették be az oroszok
16:36
Két arany és további érmek adják a kajak-kenu vb szombati magyar
termését
16:18
Guardian: az izraeli katonai hírszerzés adatai alapján a Gázai övezet halottainak 83 százaléka
civil
16:05
Több európai postai szolgáltató is felfüggesztette a csomagkézbesítést az Egyesült Államokba
15:43
Újra látogatható a wellness-központ Parajdon
15:25
Sheinbaum továbbra sem kér Trump fegyveres segítségéből
15:04
Kozák Szántínónak nyoma
veszett
14:46
Moszkva kezdeményezte az ENSZ BT összehívását a Északi Áramlat felrobbantása után "elhúzódó és átláthatatlan" vizsgálat miatt
14:27
A birodalmi cigány ezúttal attól tart, hogy az önazonossági törvény kettészakítja a nemzetet
14:08
Salvini az ukrajnai frontra küldte volna Macront - bekérették a párizsi olasz
nagykövetet
13:59
Leszállás közben vesztette életét egy ukrán vadászpilóta
13:41
Taxist vert és rabolt ki egy hajnali utas, miközben női bűntársa a hátsó ülésről szurkolt neki
13:23
Kolumbiában fegyveres hadműveletet indítanak a "narkoterrorista" gerillák ellen
13:09
Magyar Péter nyaralási képeket osztott meg Orbánékról - ők győzelmi tervvel
válaszoltak
12:48
Hétfőn kezdődik a Keleti pályaudvar felújítása - egy hónapig máshol lesz az érintett járatok fővárosi végállomása
12:16
Ukrajnáról tervez filmet forgatni egy hozzá érzelmileg kötődő kínai ellenzéki
11:57
Baleset miatt áll az M7-es Siófoknál
11:40
Több mint 67 év börtönre ítéltek egy kínzásban jeleskedő gambiai katonát az Egyesült Államokban
11:24
Halálos áldozatai is vannak a Romániában és Erdélyben péntek este pusztító viharnak
10:59
Villamos és személygépkocsi ütközött Újbudán
10:46
Több mint 900 társasház pályázott a lakossági távhőprogramra
10:25
"A pokol kapui nyílhatnak meg a Hamász feje fölött"
10:09
Ausztria leminősítését helyezte kilátásba a Moody's
09:53
Ruszin-Szendi Romulusz és a cionista misszió
09:36
Epstein elítélt barátnője se Trumpra, se Clintonra nem vallott, de az öngyilkossági mesében nem hisz
09:08
Távlövési világrekordot állított fel egy magyar vadász a szomódi
lőtéren
08:54
Turistabusz és kamion ütközött New York államban - többen meghaltak
08:37
Megerősítette az amerikai adósosztályzatot a Fitch
08:21
Európai kollégáival tárgyalt telefonon az iráni külügyminiszter - újrakezdik az atomprogramot érintő tárgyalásokat
08:05
Figyelmeztető lövések dördültek el a koreai demilitarizált övezetnél
07:48
Trump két héten belül eldönti, hogy szankciózni fog, vagy elengedi az ukrajnai témát
07:30
Halálbüntetést kér az ügyész a volt kongói elnökre
06:55
Törölték a japán luxusvonat következő járatát, mert túl sok rendszeresen italozó "minőségellenőrt" kellett felfüggeszteniük
23:36
"Putyin barátai ismét olaj nélkül maradtak"
23:20
Vádat emeltek a volt lengyel védelmi miniszter ellen
23:03
Szolnokon nem lehet unatkozni mostanában, szatírjuk is
van
22:34
Újra letartóztatták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját
22:27
Szeptemberig olasz börtönben marad az Észak Áramlat felrobbantásával gyanúsított ukrán
22:12
Vucic vitázni hívta a tüntetőket
21:51
Házkutatást tartottak Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadójából lett kritikusánál
21:34
Lemondott a holland külügyminiszter, mert nem tudta keresztülverni a kormányon az újabb Izrael elleni szankciókat
21:03
55 millió külföldi vízumát vizsgálja felül az amerikai
kormány
20:45
Zelenszkij szerint Moszkva mindent elkövet, hogy ne jöhessen létre a találkozója Putyinnal
20:29
Második világháborús gránát került elő Újirázon, a Sebes-Körös híd lábánál
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
395,03 Ft
USD
337,12 Ft
GBP
455,80 Ft
CHF
420,66 Ft
CAD
243,77 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 08. 23. 20:03:38
Szavazás
Ön mit utál a legjobban a fideszesekben/tiszásokban?
»
A szektás imádatot
»
Azt, hogy kérdés nélkül bármit elhisznek a félistenüknek, bármekkora hazugság is legyen
»
Az egyikről azt gondolták, elszámoltatja Gyurcsányt, a másikról azt gondolják, elszámoltatja Orbánt
»
Nem veszik észre, hogy vezéreik szinte kizárólag a vélt vagy valós ellenfeleikkel való riogatásból próbálják származtatni a legitimációjukat
»
Akár Brüsszelnek, akár Tel-Avivnak nyal a hősük, simán megmagyarázzák, de ha másnapra cserélnének, azt is azonnal meg tudnák indokolni
»
Bármit elnéznek imádottjuknak, csak mentse meg őket a másiktól
»
Egy idő után ők is hinni kezdenek abban, amit Viktoruk/Péterük ismételget, bármennyire nem így gondolták korábban
»
Egyesíti őket az "isteni ajándékok" szolgálata és a "rejtett erőforrások" sérthetetlensége
»
Csillog a szemük, amikor vezetőik fürödnek a nemzeti színekben, de meg se rebben, amikor átállnak, mint a románok, ha úgy kívánja a személyes érdekük
Korábbi szavazások
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Tévedés
történt: nem a vandálokéba, hanem egy egészen más törzsbe tartozó hulladék verte szét a MÁV
motorvonatát
(48648)
Toroczkai
elment Magyar Péter utcafórumára, de ő vita helyett rendőrökkel akarta
elvitetni
(41841)
A
letiltott videó folytatása: Pitiáner palota
2.
(35182)
Új
Király Linda született a nemzeti ünnepen - ezúttal nem (vagy nem csak?) a zsidó, hanem a karibi vér kavart
be
(25012)
Sulyok
Tamásék nem akarták megbántani az oroszokat - elvégre még az is lehet, hogy az aztékok lőtték
Munkácsot
(22092)
Azt
kérdezték Zelenszkijtől az Ovális Irodában, hajlandó-e még több éven keresztül halálba küldeni az
ukránokat
(21634)
Magyar
Péter nyaralási képeket osztott meg Orbánékról - ők győzelmi tervvel
válaszoltak
(20074)
A
hamisíthatatlan pintéri rend: súlyosabb büntetést kaphat a cigányt leütő férfi, mint a közveszélyes
őrjöngő
(18457)
Boldvai
cigányok: négy férfit és egy asszonyt megettünk, és nagyon ízlett - a gyerekek okosabbak lesznek az
agyvelőtől
(18450)
Toroczkai:
fideszes képviselők álltak Schadl felett a végrehajtómaffia
hálózatában
(17065)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(331417)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(184213)
Eltüntették
a világhálóról, de nálunk újra látható: itt a Chio-reklám 2.0-s
változata
(172644)
Kevin,
Rikárdó és hat további cigány egy BMW-ben - ők okozták a balesetet, melynek következtében egy színésznő és kisfia élet-halál között
lebeg
(157429)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(156814)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(133831)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(129850)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(99745)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(91437)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(81031)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us