2025. augusztus 28., csütörtök, Ágoston, Elemér napja van.
Vakbarát/mobil
Látogatottság
RSS
Fórum
Címlap
Antimagyarizmus
Cigánybűnözés
Háború
Humor
LMBTQP+
Migránsbűnözés
Videók
Zsidóbűnözés
Friss hírek
22:48
Szijjártó ukrán katonai parancsnokot tiltott ki Magyarországról
22:23
Merz: Oroszország megmutatta valódi arcát
21:53
Rutte: nem lehetünk naivak Oroszországgal kapcsolatban
21:16
Követendő példa
Olaszországból
20:47
Az USA helyett Ruandában hűsölhetnek a kiutasított migránsok
20:09
Mit mondana Szent Ágoston a "zsidó-kereszténységről”?
19:58
Rendet tenne az USA a néger bűnbandák által szétbarmolt Haitiben
19:37
A Fidesz állt a végrehajtó maffia csúcsán (1.
rész)
18:58
Így néznek pornót a
zsidók
18:36
A horvát kormány egymillió euró támogatást hagyott jóvá a Gázai övezetben éhező lakosság megsegítésére
18:17
Pénteken még hőség várható, majd hidegfront hoz csapadékot és lehűlést a nyár utolsó napjaira
17:35
Privát angol elitklubba mászkál a NER-milliárdos Rákay Philip
17:12
Erősségek a magyar anyaföldön - a sályi
Latorvár
16:55
Az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciós rendszert
16:36
Kreml: nincs megállapodás a légi fegyvernyugvásról
15:35
Ma éjszaka Szíriában csapott le a "terroristákra” egy izraeli légideszant
egység
14:56
Titkosszolgálatok segíthetik Magyar
Pétert?
14:39
Hadiüzemekre és katonai repülőterekre mért csoportos csapásról számolt be az orosz védelmi tárca
13:53
Szomorú "rekordot" jegyezhetnek a szlovén hegyekről
13:14
Száznál több ukrán drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium
12:37
Erőszakos cionista véglény őrjöngött
Milánóban
12:24
Sokan meghaltak a Kijevet ért orosz légicsapásban
11:50
Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban
10:49
A KSH adatai szerint tovább fogy a magyar
10:38
Ingatlan.com: Otthon Start Program bejelentése óta eltérő irányba mozdultak a lakásárak
Összes friss hír
24 óra legolvasottabbjai
Bangladesi
"niggerre" támadt rá egy túlbuzgó román atyafi
Bukarestben
Erőszakos
cionista véglény őrjöngött
Milánóban
Így
néznek pornót a
zsidók
Rosszul
járhat a diák Salvadorban, ha nem udvarias
Sokan
meghaltak a Kijevet ért orosz légicsapásban
Ismét
vétózott a lengyel elnök
Ingatlan.com:
Otthon Start Program bejelentése óta eltérő irányba mozdultak a lakásárak
Videók
,
Migránsbűnözés
::
2025. augusztus 28. 21:16
::
Hozzászólások
Követendő példa Olaszországból
Így kell helyretenni a kötekedő, agresszív négert.
Szólj hozzá!
Friss hírek az elmúlt 24 órából
22:48
Szijjártó ukrán katonai parancsnokot tiltott ki Magyarországról
22:23
Merz: Oroszország megmutatta valódi arcát
21:53
Rutte: nem lehetünk naivak Oroszországgal kapcsolatban
21:16
Követendő példa
Olaszországból
20:47
Az USA helyett Ruandában hűsölhetnek a kiutasított migránsok
20:09
Mit mondana Szent Ágoston a "zsidó-kereszténységről”?
19:58
Rendet tenne az USA a néger bűnbandák által szétbarmolt Haitiben
19:37
A Fidesz állt a végrehajtó maffia csúcsán (1.
rész)
18:58
Így néznek pornót a
zsidók
18:36
A horvát kormány egymillió euró támogatást hagyott jóvá a Gázai övezetben éhező lakosság megsegítésére
18:17
Pénteken még hőség várható, majd hidegfront hoz csapadékot és lehűlést a nyár utolsó napjaira
17:35
Privát angol elitklubba mászkál a NER-milliárdos Rákay Philip
17:12
Erősségek a magyar anyaföldön - a sályi
Latorvár
16:55
Az EU tovább szigorítja az Oroszország elleni szankciós rendszert
16:36
Kreml: nincs megállapodás a légi fegyvernyugvásról
15:35
Ma éjszaka Szíriában csapott le a "terroristákra” egy izraeli légideszant
egység
14:56
Titkosszolgálatok segíthetik Magyar
Pétert?
14:39
Hadiüzemekre és katonai repülőterekre mért csoportos csapásról számolt be az orosz védelmi tárca
13:53
Szomorú "rekordot" jegyezhetnek a szlovén hegyekről
13:14
Száznál több ukrán drón lelövéséről számolt be az orosz védelmi minisztérium
12:37
Erőszakos cionista véglény őrjöngött
Milánóban
12:24
Sokan meghaltak a Kijevet ért orosz légicsapásban
11:50
Az EU diplomáciai képviseletének épülete is megrongálódott a kijevi rakétatámadásban
10:49
A KSH adatai szerint tovább fogy a magyar
10:38
Ingatlan.com: Otthon Start Program bejelentése óta eltérő irányba mozdultak a lakásárak
09:59
Rosszul járhat a diák Salvadorban, ha nem udvarias
09:28
Erősödött a forint
08:49
Huszonhat külföldi vezető vesz részt a pekingi győzelem napi díszszemlén
08:07
Ismét világrekordot lőtt a Farkas, folytatódik a
sikersorozat
07:54
Csaknem 7700-an érkeztek Ukrajnából szerdán
07:31
Megalomán magánállatpark miatt vizsgálódnak Indiában - Ázsia leggazdagabb emberének a fiáé
06:49
Komoly adóbefizetés kell az ausztráloktól a brisbane-i olimpiához
00:20
Egy transznyomorult lőtt agyon katolikus iskolában tanuló gyerekeket
Minneapolisban
00:10
Bangladesi "niggerre" támadt rá egy túlbuzgó román atyafi
Bukarestben
23:35
Brassó megyében épít lőporgyárat a Rheinmetall és a román állam
23:19
Ismét vétózott a lengyel elnök
További hírek
Ugrás a lap tetejére
Kereső
Árfolyamok
EUR
395,98 Ft
USD
339,79 Ft
GBP
458,82 Ft
CHF
423,96 Ft
CAD
246,60 Ft
Utoljára frissítve: 2025. 08. 28. 22:34:21
Szavazás
Ön mit utál a legjobban a fideszesekben/tiszásokban?
»
A szektás imádatot
»
Azt, hogy kérdés nélkül bármit elhisznek a félistenüknek, bármekkora hazugság is legyen
»
Az egyikről azt gondolták, elszámoltatja Gyurcsányt, a másikról azt gondolják, elszámoltatja Orbánt
»
Nem veszik észre, hogy vezéreik szinte kizárólag a vélt vagy valós ellenfeleikkel való riogatásból próbálják származtatni a legitimációjukat
»
Akár Brüsszelnek, akár Tel-Avivnak nyal a hősük, simán megmagyarázzák, de ha másnapra cserélnének, azt is azonnal meg tudnák indokolni
»
Bármit elnéznek imádottjuknak, csak mentse meg őket a másiktól
»
Egy idő után ők is hinni kezdenek abban, amit Viktoruk/Péterük ismételget, bármennyire nem így gondolták korábban
»
Egyesíti őket az "isteni ajándékok" szolgálata és a "rejtett erőforrások" sérthetetlensége
»
Csillog a szemük, amikor vezetőik fürödnek a nemzeti színekben, de meg se rebben, amikor átállnak, mint a románok, ha úgy kívánja a személyes érdekük
Korábbi szavazások
Legolvasottabb hírek
A héten
Az évben
Magyar
Péter nyaralási képeket osztott meg Orbánékról - ők győzelmi tervvel
válaszoltak
(23517)
"Műemlék
nuku, mezőgazdasági üzem nuku, mérhetetlen luxus viszont
dögivel"
(19789)
Egy
transznyomorult lőtt agyon katolikus iskolában tanuló gyerekeket
Minneapolisban
(19038)
Toroczkai:
fideszes képviselők álltak Schadl felett a végrehajtómaffia
hálózatában
(19030)
Ahol
az ivóvíz luxus, de Coca-Cola van
dögivel
(18801)
Novák
arról kérdezte Orbánt, miért kapott szót egy rabbi az augusztus 20-i
tisztavatáson
(18426)
Nőket
molesztáló szíriai késelt meg egy segíteni érkező bátor amerikait
Drezdában
(16705)
Az
elítélt nemzetiszocialista vezető meghekkelte és pellengérre állította a "német"
jogszolgáltatást
(16462)
16
éves niggerbűnöző alázott meg egy 8 éves svéd kisfiút, mert rasszistának
tűnt
(15730)
Nagybányán
verekedésbe torkollott a vendégmunkások
viselkedése
(15298)
A héten
Az évben
Hangfelvétel:
Orbán öccse szerint Rogánék Magyar Péternek szivárogtatnak - "kockázat a családra és a Fideszre
nézve"
(333127)
Zsidóságtörténet,
szájba hugyozás és "kakiszex" - Perintfalvi Rita pornófilmben mutatta meg beteg lelkivilágát
(18+)
(191589)
Eltüntették
a világhálóról, de nálunk újra látható: itt a Chio-reklám 2.0-s
változata
(173721)
Kevin,
Rikárdó és hat további cigány egy BMW-ben - ők okozták a balesetet, melynek következtében egy színésznő és kisfia élet-halál között
lebeg
(159019)
Till
Tamás gyilkosa arra panaszkodik, hogy "nem tartják tiszteletben a magánéletét" - elfogták, mégsem évült
el
(158469)
Hat
bokszolóból álló kiscsalád vette el a magyar olimpikon rokkantnyugdíjas édesapjának
életét
(135381)
Négyszáz
méteren át tarolta le a tömeget autójával egy szaúdi orvos a magdeburgi karácsonyi
vásárban
(131415)
Nem
kell ide szappanopera: 30 évvel fiatalabb szeretője segítségével akarta megölni férjét egy szombathelyi
tanárnő
(101329)
"Allah
haragjának eszközei" ígérnek vért az utcákon - ukrán és orosz nyomokat is hagytak maguk
után
(92958)
"Teherán
égni fog" - az iráni válaszcsapás nem ízlett a
zsidóknak
(82600)
Dossziék
Állambiztonsági ügyek
Besúgók, ügynökök titkos aktái
Holokausztvita
Hungarizmus és Wagner-muzsika
Kérdések és válaszok a Kuruc.infóról
Magyar és európai történelem kurucoknak
Nyilasfóbiások és Horthy-imádók figyelmébe: legyen világosság!
Zsidó harapófogóban az európai civilizáció
Zsidók és bolhák - politikailag inkorrekt tények és vélemények
Készült a Kuruc.info által, minden jog fenntartva © 2006-2025 |
Impresszum
|
Hirdetési ajánlat
|
Privacy Policy
|
About Us