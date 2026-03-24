Kónyi-Kiss Botond beszéde a Hazatérés Napján

Kárpátalja visszacsatolását ünnepelte az Igazságot Magyarországnak Szövetség. 2026. március 22-én Budapesten rendezték meg a második Hazatérés Napja rendezvényt, ahol Kárpátalja északi részének 1939 tavaszi visszacsatolására emlékeztek. Az eseményen a szervezők mellett több ismert közéleti személy is felszólalt.

A videóban Kónyi-Kiss Botond, a HVIM – Magyar Ellenállás alelnökének ünnepi beszéde hallható, aki a magyar társadalom cselekvőképes magjának felelősségéről beszélt, és hangsúlyozta, hogy hazánk sorsa és Kárpátalja jövője nem a háttérhatalmak döntésein, hanem a mi kitartásunkon és küzdelmünkön múlik.