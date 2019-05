Cigánybűnözés, Videók :: 2019. május 21. 13:05 ::

A HírTV észlénye nem érti, miért kell Törökszentmiklósra menni

"Van cigány tagja a Nemzeti Légiónak?", "Erőszakra erőszak a válasz?", "Veszélyben vannak a cigány emberek!" - Tegnap este Toroczkai próbált fényt gyújtani a kormánytévé talán legsötétebb műsorvezetőjének a fejében... de ez volt a legreménytelenebb küzdelme.

Frissítés: olvasónk mai írását ajánljuk a Velkovics-félék figyelmébe...

A törökszentmiklósi tüntetés margójára

Nem igazán értik, vagy érzik úgy sokan, hogy részt kellene venniük a mai napon a cigánybűnözés ellen tartandó Toroczkai László-féle törökszentmiklósi tüntetésen, mivel még nem kerültek közvetlen kapcsolatba azzal a fajta bűnözéssel, ami bárkit, bármikor elérhet ebben az országban.

Nem kell ahhoz sok dolog, hogy meglopjanak, megverjenek, kiraboljanak, átverjenek vagy agyonverjenek, megerőszakoljanak stb., elég csupán rosszkor, rossz helyen az utcán sétálni, vagy vezetni autónkat egy cigányok által sűrűn lakott településen, vétlenül egy trafikban vásárolni, vagy csak egy vidéki kistelepülésen megöregedni, egyedül élni, vagy éppen a használt autónkat egy weboldalon hirdetve egy embereket átverő, az életünket fenyegető cigánybanda karmai közé keveredni, vagy a villamoson mit sem sejtve a telefonunkat nyomkodni, vagy netán egy olyan iskolába járni, ahol a "jogvédők" miatt kénytelen a gyermekünk együtt tanulni a túlkoros és agresszív "tinédzserekkel", de elég csupán annyi is, hogy legyen telefonunk, amin egy kedves, meleg hangú és aggódó barát arról tájékoztat minket, hogy az unokánk nagy bajba került, és csak egy bizonyos nagyobb összegért lehet őt kiszabadítani a bajból, vagy stb. stb. stb...

Nem is lehet felsorolni, hogy hány és hány olyan bűnelkövetési forma van ma, amely nem csak hazánkban, hanem minden olyan országban létezik, ahol cigány kisebbség él, és szinte akadálytalanul követheti el ezeket a csak rájuk jellemző bűncselekményeket.

A "jogvédők" természetesen tejes mellszélességgel és maximális odaadással védik nem csak a közöttük is kisebbségben élő jogkövető, becsületes cigányokat, hanem a cigányság köréből arányaiban és legnagyobb számban is kikerülő bűnözőket is, mivel szervezeteik (TASZ, Helsinki Bizottság stb.) is a "nyitott társadalom" nevű nemzetgyilkos Soros-féle szervezet fizetett haszonélvezői, akiknek elsődleges céljuk és feladatuk, hogy az európai nemzetállamokat minél hatékonyabban, akár a társadalmi bizonytalanságig bomlasszák.

A Fidesz és a zsidó tulajdonú, tehát többségi médiában folyamatosan elhallgatott, meghamisított hírekben szereplő hazugságáradatból az elbutított tömegek nagy része nem is képes kihámozni, hogy a "szóváltásba keveredtek", a "dulakodás során", a "fiatalok" által elkövetett bűncselekmények pontosan mit is takarnak, hogyan is zajlottak le ezek az események a valóságban.

A rendszerváltás óta eltelt harminc év alatt hétről hétre folyamatosan olvashattunk, hallhatunk olyan vagyon elleni, vagy erőszakos bűncselekményekről, amelyeket túlnyomó részt, vagy kizárólag csak cigányok követtek el, de a média által többnyire csak meghamisítva, elferdítve, szépítve adtak róluk hírt, nehogy egy általános elégedetlenségi hullám induljon el a cigányság ellen.

Elég, ha csak egy-két emblematikus esetet idézünk, mint pl. az olaszliszkai brutális lincselés, a Marian Cozma és társai elleni gyilkos támadás, a kesznyéteni uborkalopás esete, vagy a hatvani rendőrőrs ellen cigányok tömege által elkövetett támadás, vagy a Bándy Kata elleni, gyilkosságba torkollt nemi erőszak esete, de sorolhatnánk a végtelenségig, ahol a teljes valóságot nem igazán korrekt módon tárták fel, főleg nem azonnal, nehogy nagy baj legyen belőle...

A börtönökben ülő elítéltek túlnyomó többsége, általában 70% körüli része cigány, holott a társadalmi arányuk most még "csupán" 10-15 százalék országos átlagban, de sajnos a körükben elindult iszonyatos mértékű szaporulatnak, illetve a rendőrség állományában tapasztalható nagymértékű emberhiánynak köszönhetően ezek a számok és arányok csakis felfelé fognak tendálni, és a belügyminiszterünk hangzatos, de természetesen hazug kijelentése ellenére, hogy "két hét alatt rendet teszünk", ezek a bűnesetek csak szaporodni fognak!

Nem kell bűnügyi szakértőnek lenni ahhoz, hogy akár az utcán járva is tapasztaljuk, hogy a bűnözők száma milyen mértékben emelkedik. Ha valaki nyitott szemmel jár, az láthatja, hogy az elmúlt két kormányzati ciklusban minden eddiginél nagyobb mértékben nőtt a közönséges bűnözők száma - akik nagyobbik része természetesen nem a szlovák, a sváb, román stb. kisebbséghez, hanem igenis a cigány kisebbséghez tartozik -, akik fiatal koruk ellenére több tízmilliós autócsodákkal, karvastagságú aranyláncokkal felvértezve, tetováltan, kigyúrva, a hatóságoktól egyáltalán nem tartva és zavartatva "rajoskodnak" nap, mint nap úgy, hogy a fényűző életvitelükhöz szükséges sok-sok milliós havi bevételük eredetéről senki sem kérdezi őket.

Ezek a "fiatalok", "vállalkozók" stb. az iskolázottságukkal, társadalmi helyzetükkel, hivatalos bevételeikkel semmiképpen sem igazolható módon élnek ilyen nagyvilági életet, amely természetesen nem lehetséges becsületes módon, csak bűnelkövetésből, mint pl. drogdílerkedésből, kurvafuttatásból, védelmi pénzek szedéséből, uzsorázásból, zsarolásból és még jó pár bűnelkövetési formából.

Mindezek a becsületes átlagpolgárok számára irritálóan hatnak, a közrendbe, a közbizalomba vetett hitet alapjaiban ássák alá, az új generációk számára viszont rossz példával szolgálnak, mivel csak is azt az üzenetet közvetítik, hogy a mai világban a bűnözés kifizetődőbb, könnyebb útja a megélhetésnek, mint becsületes munkával megszerezni a javakat.

Ez veszélyes! - mondhatjuk a kormánypropagandát idézve, mivel egy olyan negatív folyamatot indít el és tart fenn, amely a bűnözői szubkultúra terjedését tovább gerjeszti az olyan családok körében, ahol a szülők általában soha nem dolgoztak, ahol a börtönviseltség erény, ahol a bűnelkövetés nagyon könnyen a mindennapok részévé válik.

Ezzel viszont az elmúlt évtizedekben kizárólagosan uralkodó rövidlátó és inkompetens ballib és jobblib politikusi elit egyáltalán nem foglalkozik, őket csak is a hatalom megszerzése és megtartása, illetve a közpénzek lenyúlása érdekli, és ameddig ezt a cigányság egyre szaporodó és "két kiló krumpliért megvehető" szavazataival biztosítani tudja, addig a cigánybűnözés nem hogy megszűnne, hanem egyre inkább csak fokozódni fog.

Ez az, amiért minél több embernek kellene a mai napon békésen kiállnia és a szavát hallatnia Törökszentmiklóson!

Egy helyi állampolgár

