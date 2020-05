Cigánybűnözés, Videók :: 2020. május 25. 10:01 ::

Cigány vlogger a Deák téri kettős gyilkosságról: itt a válasz, ezért nem engednek be cigányokat sok szórakozóhelyre

Megdöbbentő őszinteséggel beszélt Ábrahám Róbert vlogger a Deák téri mészárlással kapcsolatban arról, hogy a balliberális média miért hallgatja el az elkövetők származását, hozzátéve: “a cigányságnak végre magához kellene térnie”, hogy ilyen bűncselekmények ne történhessenek meg - írja a Pesti Srácok.

A gyilkossággal kapcsolatban Ábrahám Róbert a YouTube-csatornáján osztott meg egy videót, amelyben arról beszélt, hogy vajon miért hallgatják el az elkövetők származását. Ő maga is cigány származású, ennek ellenére úgy fogalmaz: itt a válasz arra, ami miatt a balliberális média telesírja az oldalait akkor, ha egy cigány társaságot nem engednek be belvárosi szórakozóhelyekre. Hozzáteszi:

a cigányság nagy része nagy munkát tett abba, hogy ilyen társadalmi előítélet alakult ki velük kapcsolatban.

Ami ennél is jobban bántja, az az, hogy voltak olyanok, akik nem is az áldozatokat, hanem a gyilkosokat próbálják felmenteni tettük súlya alól. Ábrahám Róbert szerint a szülőknek is nagy felelősségük van abban, hogy a cigány gyerekek ilyen társadalmi helyzetbe kerülnek, és “a cigányságnak magához kellene térnie, hogy lássák, “mindez hová vezet.”

A vlogger úgy véli, változásra van szükség, mert súlyos társadalmi válság bontakozhat ki akkor, ha nem szabunk gátat az ilyen bűncselekményeknek. Ábrahám Róbert a videó végén úgy fogalmaz: