Cigánybűnözés :: 2020. június 28. 23:05 ::

Ezúttal Nyírturánál készült vétlen autóst lincselni a cigányhorda

Reklám





Brutális baleset történt szombaton Nyírturánál. A Blikk információi szerint egy Suzuki és egy Mercedes személygépkocsi ütközött össze. Előbbi kanyarodni próbált, ám a Mercedes beelőzte, és így elkerülhetetlen volt a csattanás. A két autó szinte a felismerhetetlenségig összeroncsolódott.

A csodával határos módon a karambolban senki nem vesztette életét, öten azonban megsérültek. Egyiküket a tűzoltók csak azután tudták kiszabadítani, hogy szétvágták a kocsi egy részét.

"Értesülésünk szerint a vétlen autó utasainak nemcsak az ütközés okozta sokkal és sérülésekkel kellett megbirkóznia, de a Mercedesben utazók rokonainak a haragjával is. A népes társaság percek alatt a helyszínen termett, és hangos ordibálással adtak hangot nemtetszésüknek. Egyikük még a helyszínelő rendőrnek is megpróbált nekimenni" - írja a Blikk, gondosan kerülgetve a forró kását, vagyis annak a lehetőségét, hogy bárki is az izlandi cserediákokra gyanakodjon a rájuk igen jellemző elkövetési mód miatt.