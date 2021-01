Cigánybűnözés :: 2021. január 26. 13:33 ::

Nem átallottak mozgássérülttől lopni a drogos "fiúk"

Egy férfi tett feljelentést még 2020 őszén, hogy házukba – míg ők aludtak – ismeretlenek betörtek, és mozgássérült felesége járókeretére kötött táskáját ellopták a benne levő pénzzel, bankkártyával és személyes irataikkal együtt. A rendőrök a bejelentést követően a ház udvarán megtalálták a járókeretet, melyről ismeretlenek levágták a táskát, és ellopták belőle az értékeket.

Az eset kapcsán a Tamási Rendőrkapitányságon indítottak eljárást lopás bűntett gyanúja miatt. A beszerzett bizonyítékok alapján a nyomozók látókörébe került a betörés kapcsán egy 32 éves értényi férfi és ismerőse, egy 16 éves Nagykónyiban lakó "fiú". A rendőrök mindkettőjüket elszámoltatták, majd gyanúsítottként hallgatták ki lopás bűntett elkövetése miatt. Felmerült annak gyanúja is, hogy az elkövetők drogot fogyasztottak mielőtt betörni indultak. A nyomozók ezért mindkettőjüket további mintavételre előállították. A rendőrök vizsgálják azt is, hogy a két elkövetőn kívül mások is összefüggésbe hozhatók-e a betöréssel, közölték honlapjukon.