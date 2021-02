Cigánybűnözés, Külföld :: 2021. február 1. 22:11 ::

Egymillió dollárt ér ez a romániai cigánybűnöző a kaliforniai rendőrségnek

Kereken egymillió dolláros nyomravezetői díjat ajánlott fel a kaliforniai rendőrség annak a valakinek, aki egy romániai nehézsúlyú bűnöző, Florin Răducanu nyomára tudja vezetni a közegeket.

A férfit azzal vádolják, hogy ő lőtt fejbe január 24-én fényes nappal az utcán (Anaheimben, Los Angeles mellett) egy másik romániai nehézsúlyú bűnözőt, bizonyos Aurel Trandafirt (művésznevén: Aly Sadoveanu), feltehetően azért, mert összemarakodtak 200 ezer dolláron.

Mindkét férfi körözés alatt állt egyéb bűncselekmények miatt, az "áldozat" 2018 óta, a gyilkos pedig már tíz éve kiszökött Amerikába (ez is volt a beceneve: Americanu, vagyis Az amerikai), hogy elkerülje a Romániában rá kiszabott büntetést.

A rendőrök arra is figyelmeztetnek, hogy Florin Răducanu veszélyes, hiszen feltehetően még a vécére is fegyverrel jár, ráadásul több hamis személyazonosságot is használ.

Összehasonlításképpen: az Egyesült Államok tavaly egymillió dolláros vérdíjat ajánlott fel annak, aki információval szolgál Oszama bin Laden fia, Hamza bin Laden hollétéről, akit apjához hasonlóan terrorcselekmények megszervezésével vádolnak.

A sors iróniája, hogy Az amerikai a feltételezések szerint Aly Sadoveanu kivégzése után Mexikóba menekült, így a becenevére ráférne egy kis felújítás - írja a Főtér.ro.