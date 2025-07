Külföld :: 2025. július 11. 08:34 ::

Őrizetbe vettek egy francia-német állampolgárságú turistát Iránban

Iránban a hatóságok őrizetbe vettek egy 18 éves francia-német állampolgárságú turistát, a hírt a síita állam külügyminisztere, Abbász Aragcsi jelentette be a Le Monde című francia lapnak adott interjújában.

A tárcavezető a lapnak csupán annyit mondott, hogy Lennart Monterlos "bűncselekményt követett el", és, bár részleteket nem közölt, hozzátette, hogy az ügyben felvették a kapcsolatot Franciaország teheráni nagykövetségével.

Francois Bayrou francia miniszterelnök a francia médiában aláhúzta: az országoknak nem szabadna "ártatlan embereket üldözni, akik olykor nincsenek tisztában a kockázatokkal, amelyeket vállalnak". Felszólította egyúttal a turistákat, tartsák tiszteletben a helyi jogszabályokat, amelyeket "ez a fiatal biciklista megsértett".

Hozzátette: Párizs kapcsolatba lépett az iráni hatóságokkal és a fiú családjával is.

A nemrég érettségizett fiúról, aki azt tervezte, hogy egyetemi tanulmányai megkezdése előtt Franciaországból szárazföldön, biciklivel éri el Japánt (ezek szerint földrajzból nem érettségizett - a szerk.), június 16-a óta nem érkezett hír, jóllehet Iránba érve a közösségi médiára még az országot méltató bejegyzéseket tett közzé, amelyekben biztonságos, vendégszerető helynek nevezte Iránt.

Franciaország korábban azt tanácsolta állampolgárainak, ne utazzanak az iszlám köztársaságba, ahol így, Monterlos őrizetbe vételével együtt már három francia állampolgár van az iráni hatóságok őrizetében.

A német külügyminisztérium a sajtóval csupán annyit közölt, tudnak az ügyről.

Iránban 2022 májusában, iráni tartózkodásuk utolsó napján vették őrizetbe Cécile Kohlert és Jacques Paris-t; a két francia állampolgárt azzal gyanúsítják, hogy Izraelnek kémkedtek. Ügyükkel kapcsolatban Aragcsi azt mondta, az eljárás a síita állam vonatkozó jogszabályai szerint folyik ellenük.

Irán több nyugati állampolgárt vagy kettős állampolgárt tart fogva, a hozzátartozók és nem kormányzati szervezetek pedig azzal vádolják, hogy az államközi tárgyalásokon alkupozícióként használja a foglyok ügyét. Több nyugati ország figyelmeztette iráni utazást fontolgató állampolgárait, hogy a közel-keleti országban fennáll az önkényes letartóztatás veszélye és a tisztességtelen eljárás kockázata.

Monterlos tavaly jelentette be, hogy mielőtt megkezdené egyetemi tanulmányait, nagyszabású biciklitúrára indul, amely során 400 nap alatt, 3500 kilométert megtéve, 35 országon át érné el végcélját, Japánt. Állomásairól rendszeresen tett közzé bejegyzéseket a közösségi médiában is, az egyikben pedig - már iráni területen - szarkasztikus megjegyzéseket tett a francia külügyminisztérium Iránnal kapcsolatos utazási tilalmára is.

(MTI nyomán)