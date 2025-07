Anyaország, Elcsatolt részek :: 2025. július 11. 08:45 ::

Orbán: magyar állampolgársággal is rendelkezett az agyonvert kárpátaljai

Az a magyar-ukrán kettős állampolgár, akit Ukrajnában a napokban kényszersorozás közben agyonvertek, egy közülünk, ezt komolyan kell venni - jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában pénteken.

Orbán Viktor hozzátette: mivel magyar-ukrán kettős állampolgárról beszélünk, az áldozat a mi közösségünkhöz tartozik, nemcsak a szó kulturális, nemzeti értelmében, hanem közjogi értelemben is.

"Ez feljogosít talán bennünket arra, hogy kerüljük az óvatoskodó megfogalmazást, amit a híradásokban láttam. Nem meghalt, meg kényszersorozás következtében. Agyonverték. Tehát agyonvertek egy magyar állampolgárt, ez a helyzet. És ez egy olyan ügy, amit ki kell vizsgálnunk" - szögezte le.

Elmondta azt is, hogy az ügy gyökere nyilvánvalóan a háborúban keresendő. Ez a háború és a veszély, ami ebből fakad, itt van közvetlenül "a hónunk alatt". Tehát nincs semmi túlzás abban, amikor azt mondjuk, hogy a veszélyek korában élünk és észnél kell lenni, mert minden mozdulatnak, minden döntésnek, minden szónak itt jelentősége lehet - figyelmeztetett Orbán Viktor.

Orbitális tévedés, hogy Ukrajna készen áll az uniós csatlakozásra



Orbitális tévedésnek nevezte Orbán Viktor miniszterelnök, hogy Ukrajna készen állna az Európai Unióhoz történő csatlakozásra. A kormányfő rámutatott: minden uniós miniszterelnöki csúcson az hangzik el - és most már lassan a nyilvánosság előtt is -, hogy Ukrajna lényegében a tagság minden feltételét teljesítette. Azt állítják, hogy felszámolták a korrupciót, uralkodik a jogállamiság, az emberi jogokat tiszteletben tartják, a gazdaság jó állapotban van - sorolta, hozzátéve: az unió vezetői úgy beszélnek Ukrajnáról, mint egy tagságra érett országról, akinek esetében a tagsági tárgyalások tulajdonképpen formalitások. Ukrajna már megtette a magáét, most mi jövünk, 2030-ig mindenképpen fel kell venni Ukrajnát - idézte az unió vezetőinek álláspontját.

A kormányfő azt mondta, hogy ő csak fogja a fejét. Akik azt mondják, hogy Ukrajna készen áll az uniós tagságra, azok olyan messze vannak a valóságtól, mint Makó Jeruzsálemtől - fogalmazott, hozzátéve: lehet, hogy Brüsszelben át lehet verni az embereket, de ahol mi élünk, az ukrán határ mellett, ezt mondani, az orbitális tévedés vagy hatalmas szamárság.

Orbán Viktor kitért arra is, hogy az Európa Unió bizottságát és az európai vezetőket támogató magyar pártokat - a DK-t és a Tiszát - nyugodtan lehet háborús pártoknak nevezni. Ezek a pártok a brüsszeli háborús koalíció magyar tagjai. Vannak háborúellenes pártok, békepártok, és a Fidesz ehhez az európai táborhoz tartozik - mutatott rá.

Nem szabad közös uniós hitelt felvenni Ukrajna finanszírozására



Nem szabad közös uniós hitelt felvenni Ukrajna finanszírozására, "ezt én a végsőkig ellenezni fogom" - hangsúlyozta Orbán. Kijelentette: az európai gazdaság szenved, elveszítette a versenyképességét. A kontinens a gázért háromszor-négyszer, az áramért két-háromszor annyit fizet, mint versenytársai, ezért, ha már az "önmagában is problémás" hitelfelvétel mellett döntenek, nem kell odaadni másnak azt a pénzt, Európának önmagára kell költenie azt, helyreállítva a gazdaságát - érvelt.

Előző napi győri tárgyalásairól szólva Orbán Viktor elmondta: megerősítették az ország és az - általa a magyar ipar egyik ékköveként említett - Audi szövetségét.

A cég "belenőtt a magyar élet szövetébe; ez a mi gyárunk", tízezreknek ad közvetve vagy áttételesen munkát. Az ott dolgozó munkásainkra és mérnökeinkre büszkék lehetünk, mert képesek voltak arra, hogy ugyanazt a technológiát használva, mint amit a Volkswagen többi gyárában, a világ sok pontján használnak, a mi gyárunk a legversenyképesebb, a legsikeresebb legyen - mondta Orbán Viktor, hozzátéve: ez a munkásoknak, a mérnököknek és a vezetésnek köszönhető, akik mind magyar emberek.

(MTI nyomán)