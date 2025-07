Anyaország :: 2025. július 11. 07:19 ::

4 ingatlant és 86 milliós megtakarítást vallott be Magyar Péter

"A Lex Magyarnak eleget téve a Tisza mind a hét EP képviselője elkészítette a vagyonnyilatkozatát" - írta csütörtök este közösségi oldalán Magyar Péter. Áprilisban fogadta el azt a törvényt a fideszes többségű parlament, amely a magyar EP-képviselőket arra kötelezte, hogy hasonlóan nyilatkozzanak, mint az országgyűlésben helyet foglaló politikusoknak. (Tehát gyakorlatilag azt és úgy "vallanak be", amit és ahogy csak akarnak - a szerk.)

Az EP-képviselőknek eddig is kötelező volt vagyonnyilatkozatot készíteni, de most először a magyar változatot is ki kell tölteniük.

A friss nyilatkozat szerint Magyar Péternek van

egy XII. kerületi, 216 négyzetméteres társasházi lakása,

egy másik, 49 négyzetméteres, ugyancsak hegyvidéki társasházi lakása, szintén 2019 óta,

egy 25 négyzetméteres társaházi garázsa,

és egy 7926 négyzetméteres, művelés alól kivett beépítetlen telke Balatonhenyén.

Nagy értékű ingóságként

egy 2018-ban vásárolt Volvo XC 60 Momentum D5 AWD típusú autó,

egy Yamaha pianínó,

2 darab festmény.

Megtakarítások:

72,9 millió forint különböző értékpapírokban, befektetési jegyekben, kötvényekben,

egy 20 forint névértékű 4iG részvénye

3 millió forint készpénzben

10,5 millió forint devizában és forintban a bankszámláján.

(24 nyomán)