Tizenhat bicikli meglovasítása után kapták el a cigány párocskát

A rendőrök elfogták azt a párt, akik a gyanú szerint három hét leforgása alatt 16 kerékpárt loptak el Debrecenben.

A rendőrségre 2021. június végén több bejelentés is érkezett kerékpárlopásokról Debrecenben. A helyi nyomozók mindegyik helyszínen részletes adatgyűjtést és szemlét tartottak. Hamar körvonalazódott is az elkövetők profilja. Módszerük az volt, hogy zárt lakóparkokba, társasházakba besurrantak, és úgy tolták ki a bicikliket, mintha azok a sajátjaik lennének. Kihasználták, hogy az ott lakók jóhiszeműen bíztak abban, hogy lakóközösségükbe csak olyanok jutnak be, akik ott is élnek. A kerékpárok nagy része csak egyszerűen le volt támasztva, se lakattal, se lánccal nem rögzítették azokat.

A beszerzett információk hamar nyomra vezették a rendőröket. Egy 29 éves hajdúsámsoni férfi, valamint barátnője, egy ugyancsak 29 éves paci nő került a látókörükbe. A párost 2021. július 15-én hallgatták ki gyanúsítottként. Mindketten részletes beismerő vallomást tettek, és több helyszínt is megmutattak a nyomozóknak. Az eljárás további részét képezi az orgazdák azonosítása és felkutatása is.

A Debreceni Rendőrkapitányság 16 rendbeli lopás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a férfival és barátnőjével szemben.

(Police)