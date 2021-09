Cigánybűnözés, Koronavírus :: 2021. szeptember 28. 11:00 ::

Kis híján tragédiát okozott a maszkmánia és a cigány agresszivitás

Egy negyvenes éveiben járó férfi megverte és nyakon szúrta azt, aki rászólt a nem megfelelő maszkhasználat miatt a villamoson. Az ügyészség honlapján közölte: vádat emelt a támadó ellen, és végrehajtandó szabadságvesztést indítványoz vele szemben.

2020. november 12-én kora reggel egy férfi a IX. kerületi Könyves Kálmán körúton utazott az 1-es villamoson úgy, hogy az általa viselt maszk csak a száját takarta. Egy utastársa rászólt, hogy takarja el az orrát is, emiatt a két férfi szóváltásba keveredett. A vádlott felkelt az ülésről és a másik ülésen ülő sértettet bántalmazni kezdte, többször megütötte és egyszer meg is rúgta. A sértett a bántalmazás után felállt, előrement a vezetőfülkéhez, megkérte a villamos vezetőjét, hogy álljanak meg, és a vezető hívjon a helyszínre mentőt és rendőrt. A vádlott ezen felháborodott, a ruházatából elővett egy kést, a sértett után ment és egy alkalommal célzottan megszúrta a nyakát. A szúrás súlyos sérüléseket okozott, és kiolthatta volna a sértett életét is. A támadó elmenekült a helyszínről, a kést eldobta, és külseje megváltoztatására törekedve leborotválta az arcszőrzetét, valamint átöltözött, azonban a budapesti nyomozók még aznap azonosították és elfogták.

A Fővárosi Főügyészség a terhelttel szemben emberölés bűntettének kísérlete miatt nyújtott be vádiratot a Fővárosi Törvényszékre. A főügyészség a vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztés büntetés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozza vádiratában.

A vádlott korábban letartóztatásban volt, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll.

A villamoson található biztonsági kamera rögzítette az esetet, az alábbi videón az látható, hogy a takarásban lévő utastárs rászól a vádlottra, aki röviddel ezután rátámad: