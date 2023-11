Cigánybűnözés, Videók :: 2023. november 24. 15:37 ::

Bajtársát cigányhorda ellen védelmező polgárőrre kér másfél év börtönt a rajvédő ügyészség

Egy Sükösdön élő polgárőrre kért 1,5 börtönt az ügyészség, amiért egy jogos védelmi helyzetben megvédte a saját maga és a bajtársa testi épségét. A helyi cigánytelepen történt a közfeladatot ellátó személy elleni csoportos támadás, amely már nem az első alkalom volt az elmúlt években. Az alábbi helyszíni riportban mutatjuk be, egy polgárőr és egy mezőőr példaértékű társadalmi vállalását, akik mögé a normális életet folytató cigányok és a magyarok egyaránt felsorakoztak. Sükösd nekik köszönheti, hogy a település még valamilyen szinten élhető maradt. Most viszont nekünk kell megvédeni azt a hétköznapi hőst, akit börtönbüntetéssel fenyegetnek. Mert amennyiben megbüntetik, annak üzenete egyértelmű lesz a magyar társadalom számára is!

Mégpedig az, hogy a bűnözőknek mindet szabad, annak pedig aki évek óta fenn tartja a rendet és bűnözök tucatjait juttatja rács mögé, azt a rendszer nem fogja megvédeni - írja László Attila MÖM-vezető.