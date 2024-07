Cigánybűnözés, Videók :: 2024. július 22. 13:07 ::

Tetőlécekkel és botokkal támadták meg a cigányok a városüzemeltető dolgozóit Pilisen - videón az eset

Gábor cigányok támadták meg tetőléccel a Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. dolgozóit - az esetről László Attila MÖM-vezető, Pilis megválasztott polgármestere számolt be:

Még szinte haza sem értem a rövid nyaralásból, azonnal rám zúdultak az elmúlt napok pilisi történései, amelyek közül a legdurvább az alábbi eset, amely miatt megtettem a büntetőfeljelentést.

Egyébiránt pedig érthetetlen a számomra, hogy egy ilyen horderejű támadást követően, amely az önkormányzathoz tartozó városüzemelés dolgozóit éri, nem történt napokig semmi reakció, a város jelenlegi vezetői sem kaptak értesítést az esetről. Miért van az elhallgatás, és miért nincs kiállás a dolgozók mellett?!

Gyakorlatilag, ha nem értesülök a vérlázító és egyben félelmetes esetről, akkor ez a legutóbbi támadás is látenciába kerül, és mindennemű következmény nélkül marad. Egyébként most kezdem igazán megérteni, hogy Pilis városa miért szenved még mindig a 20-30 évvel ezelőtti rendszerváltást követő gengsztervilág-szindrómában még napjainkban is.

Na ennek a helyi gengszterkorszaknak fogunk véget vetni október elsejét követően, és hozzuk vissza a törvényt Pilisre.

Azt gondolom, hogy az utolsó pillanatban érkeztünk a városba, de még nem későn ahhoz, hogy megakadályozzuk egy Olaszliszkához hasonló állapot kialakulását.

Az alábbiakban a feljelentésben foglaltak történeti része:

2024. július 17-én Pilisen, a Kávai utcai óvodánál a kerítést építő Pilisi Városüzemeltető Nonprofit Kft. dolgozóit botokkal felfegyverkezve támadták meg a helyszín közelében tartózkodó, Romániából Magyarországra költözött gábor cigányok. A támadást megelőzően a munkájukat végző dolgozók megkérték a gábor cigányokat, hogy álljanak arrébb, mert zavarják a forgalmat és az ő munkájukat is. Ezt követően még két autóval érkeztek helyszínre az elkövetők, majd lendültek támadásba, a városüzemeltető dolgozói végül az óvodába menekültek be a támadás elől.

Mindezek vonatkozásában kértem a Pest vármegyei rendőrhatóságot, hogy ezt a mostani esetet mielőbb tárják fel, és indítsanak gyors eljárást az elkövetőkkel szemben, hiszen az utóbbi hetekben, már többszöri alkalommal folyamodnak törvénytelen eszközökhöz a Pilisen tartózkodó gábor cigányok. Ezen magatartásuk hatására pedig a lakosság egyre jobban kezd félni tőlük. Ez a mostani eset pedig már túlmegy minden határon, hiszen a munkájukat végző önkormányzati dolgozókat támadták meg és félemlítették meg.

Rendet, biztonságot és fejlődést Pilisen!

Reagált a hivatalban lévő polgármester, szerinte a városüzemeltető munkatársai "szóváltásba, majd konfliktusba keveredtek az úton haladó személyekkel":