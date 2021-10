Zsidóbűnözés :: 2021. október 24. 15:37 ::

Beniék Bibi-tempója: hat palesztin emberi jogi szervezet nyilvánítottak terrorszervezetté

Izraeli és nemzetközi vitát váltott ki hat palesztin emberi jogi szervezet terrorszervezetté nyilvánítása - jelentette a helyi média vasárnap.

A Kan közszolgálati rádióban Omer Bar-Lev belbiztonsági miniszter helytelenítette Beni Ganz védelmi miniszter pénteki döntését, miszerint hat, a Palesztin Hatóság területén működő emberi jogi szervezetet terrorszervezetnek nyilvánított.

Bar-Lev szerint kérdéseket vet fel, hogy nem tárgyalták meg a döntést a biztonságpolitikai kabinetben, amelynek tagja. Előzőleg az Egyesült Államokat érte váratlanul az izraeli védelmi miniszter lépése.

Ganz pénteken ugyanis azt állította, hogy hat palesztin civil csoport valójában a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PFSZ) erőszakos múlttal rendelkező egyik kisebb frakcióját, a Népi Front Palesztina Felszabadításáért (NFPF, angol nevén Popular Front for the Liberation of Palestine, PFLP) szolgálta, és ezért terrorszervezetnek deklarálta azokat.



Beni Ganz (j) Bibi Netanjahu nyomdokain (kép: MTI/EPA/Abir Szultan)

A csoportok aktivistái szombaton arra szólították fel a nemzetközi közösséget, hogy segítsen eltörölni a döntést, mert ez a minősítés gyakorlatilag törvényen kívül helyezi őket.

Szerintük a döntés elhallgattatásukra tett kísérlet, mert az elmúlt években Izrael és a Palesztin Hatóság palesztinokkal szembeni bánásmódját dokumentálták, jelezve, hogy rendszeresen fogva tartanak törvénytelenül palesztinokat. A csoportok úgy vélik: azért büntetik őket, mert jelentéseket hoztak nyilvánosságra az elsősorban Izrael, de az egyre inkább tekintélyelvű Palesztin Hatóság kormánya részéről is elkövetett ciszjordániai jogsértésekről. Több érintett csoport szoros kapcsolatot ápol Izraelben és külföldön működő más emberi jogi szervezetekkel.

"Reméljük, hogy a nemzetközi közösség kellő nyomást fog gyakorolni Izraelre, hogy az meghátráljon" - mondta Ubai Abudi, az egyik érintett szervezet vezetője szombaton, aki tagadta a vádat, hogy az NFPF tagja lenne.

A hat, terrortevékenységgel vádolt csoport a Bisan Kutatási és Fejlesztési Központ, az Addameer fogolyjogi csoport, a Palesztin-Nemzetközi Védelem a Gyermekekért, a Palesztin Női Bizottságok Uniója és a Mezőgazdasági Munkabizottságok Uniója.



Az ENSZ Rámalláhban, Ciszjordánia központjában működő Emberi Jogi Hivatala szombaton elítélte Ganz döntését. A hivatal szerint az izraeli védelmi miniszter indoklása "homályos vagy lényegtelen".

Az izraeli védelmi minisztérium által pénteken terrorszervezetnek bélyegzett hat csoportból több is európai támogatásban részesült. Az Európai Unió palesztin területeken működő küldöttsége elismerte a pénzügyi támogatást, de hangsúlyozták, hogy az uniós forrásokkal való visszaélésről szóló korábbi állítások nem igazolódtak be. Mindazonáltal megígérték, hogy komolyan veszik, és kivizsgálják az izraeli vádakat.

Úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok kormányát is váratlanul érte az izraeli lépés, noha Izrael utólag azt állította, hogy időben értesítették Joe Biden kormányának tisztviselőit. Az Egyesült Államok, Izrael legközelebbi szövetségese pénteken azt közölte, hogy nem kaptak előzetes figyelmeztetést Ganz döntéséről, és további információkat kértek.



Pedig Bident időben értesítették... (Illusztráció, lásd bővebben a kapcsolódók között)

"Meggyőződésünk, hogy kulcsfontosságú a felelős kormányzáshoz az emberi jogok és az alapvető szabadságjogok tiszteletben tartása, valamint az erős civil társadalom" - nyilatkozta az ügy kirobbanásakor Ned Price, az Egyesült Államok külügyminisztériumának szóvivője.

A The Times of Israel című angol nyelvű izraeli hírportálnak azt mondta egy neve elhallgatását kérő izraeli védelmi tisztviselő, hogy Jeruzsálem nemcsak tájékoztatta Washingtont, hanem titkosszolgálati információkat is átadott állításai igazolására.

Szerinte a megjelölt hat csoport "szervezeti hálózatként működik" a NFPF terrorszervezet égisze alatt, és fedőszervezetként szolgálnak adománygyűjtéshez, pénzmosáshoz és aktivisták toborzásához.

Az NFPF nevű palesztin frakciót Izrael és a nyugati országok terrorista szervezetnek tekintik, a politikai mellett katonai szárnya is van, amely izraeliek haláláért felelős terrortámadásokat hajtott végre.

A terrorszervezetté nyilvánítás lehetővé tenné Izrael számára, hogy razziákat hajtson végre a civil szervezetek irodáiban, lefoglalja vagyonukat, letartóztassa alkalmazottaikat, valamint törvénytelennek tekintse finanszírozásukat és támogatásukat.

(MTI)