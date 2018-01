Donald Trump amerikai elnök Twitter-bejegyzésben vágott vissza a róla szóló, őt elmarasztaló könyv írójának, s azt írta magáról, hogy "nagyon okos" és "stabil zseni".

Az elnök ezzel utasította vissza a pénteken megjelent Tűz és düh: Trump Fehér Háza belülről című könyvben megfogalmazott állításokat, melyek szerint szellemileg és fizikailag nem lenne alkalmas az elnöki hivatal ellátására. A könyv szerzőjét, Michael Wolff újságíró-írót - akinek hitelességét az amerikai sajtóban is sokan kétségbe vonják - Trump azzal szerelte le, hogy "lúzernak" minősítette őt.

"Most, hogy egy esztendeig tartó intenzív tanulmányozás után az oroszokkal való összejátszásról bebizonyosodott a közvélemény számára, hogy teljes kacsa, a demokraták és ölebeik, a Hamis Hírek Fősodratú Média, előszedték a Ronald Reagan esetében használt régi receptet, és mentális stabilitásról, intelligenciáról kiabálnak" - írta Trump.

Percekkel később újabb Twitter-bejegyzésben az elnök így fogalmazott: "egész életemben a két legnagyobb erősségem az, hogy mentálisan stabil és tényleg okos vagyok. A csalárd Hillary ugyancsak rájátszott erre, és mint mindenki tudja, odakozmált. Én nagyon sikeres üzletemberből tévésztár lettem..., majd az Egyesült Államok elnöke (első próbálkozásra)".

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that!