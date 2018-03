Külföld :: 2018. március 20. 10:36 ::

Rendőrségi egység rohamozta meg a titkosszolgálat irodáját és több titkosrendőr magánlakását Bécsben

Ez év február 28-án a rendőrség speciális egységei megszállták az állami titkosszolgálat egyik irodáját. Ha most valaki arra tippel, hogy az esemény Hondurasban, esetleg Burmában történt, az teljesen logikusan gondolkodik, de ebben az esetben téved. Minderre közvetlen szomszédságunkban, Bécsben került sor. A hivatal neve Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung, BVT = Alkotmányvédelmi és Terrorizmus Elleni Szövetségi Hivatal.



Március első napjaiban úgy a magyar, mint az osztrák sajtó tele volt Lázár János Facebook-bejegyzésének csemegézésével. Így sem az adóforintjainkból fenntartott MTI, sem az ugyancsak általunk eltartott közszolgálati rádió- és tévéállomások nem tartották fontosnak népünket erről a szokatlan eseményről tájékoztatni. Pedig az osztrák és a német sajtó beszámolt az ügyről.

Mi is történt valójában?

A titkosszolgálatok a nyugati demokráciákban régóta a lakosság rendszabályozásának első számú eszközei, függetlenül attól, hogy melyik koalíciós párt tagja a belügyminiszter. Az elmúlt évben a titkosszolgálattól egy névtelen dosszié érkezett úgy a belügy-, mint az igazságügy-miniszterhez, valamint több sajtótermékhez. Ez a dosszié súlyos visszaélésekkel és korrupcióval vádolt meg több titkosrendőrt. 2017 októbere óta az ÖVP-vel közös koalícióban lévő FPÖ adja a belügyminisztert. A rendőrségi akcióra a dossziéban leírtakkal kapcsolatban került sor. Az ügy pikantériája: az akciót végrehajtó rendőrök lefoglaltak több adatrögzítőt, amelyen különlegesen érzékeny adatok voltak osztrák szélsőjobboldali személyekről (értsd: hazafiakról).

Emlékeztetünk itt arra, hogy idén januárban Strache FPÖ-pártelnök és kancellárhelyettes irodájában lehallgatókészülékeket találtak. Többen tippeltek arra, hogy a poloskákat a balos, internacionalista szellemiségű titkosszolgálat soraiból helyezték el, ami egy párját ritkító botrány volna: a megvadult titkosszolgálat a politikai hatalom ellen konspirál.

Az osztrák internacionalista baloldalnak régóta szálka a szemében, hogy több FPÖ-politikus tagja volt, vagy most is tagja a Burschenschaft nevű konzervatív egyesületek egyikének. A szót bajtársi szövetségnek lehet fordítani, és ezek általában a hagyományos kultúra őrzőinek számítanak. A túlbuzgó titkosszolgálat róluk, valamit az identitárius mozgalom tagjairól is gyűjtött adatokat (valószínűleg hatáskörüket túllépve, pártérdekek szolgálatában). A február 28-i akció során az ezeket az adatokat tartalmazó adatrögzítőket is lemásolták.

A titkosszolgálat vezetőjét (Peter Gridling) és helyettesét felfüggesztették, ellenük, valamint a szolgálat három munkatársa ellen vizsgálat van folyamatban. A vád Gridling ellen: hivatali visszaélés.

Nekünk, magyaroknak 1949 jut eszünkbe, amikor Péter Gábor (Eisenberger Benjámin) pribékjei letartóztatták Rajk Lászlót, a hivatalban lévő külügyminisztert. A belügyminisztert Kádár Jánosnak hívták, a gépezet teljhatalmú ura Rákosi (Rosenfeld) Mátyás volt.

Bálint József