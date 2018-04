Külföld, Zsidóbűnözés :: 2018. április 7. 19:26 ::

Újságírót is gyilkoltak "Isten ajándékai" a Gázai övezet határában

A világ legnagyobb koncentrációs tábora, a Gázai övezet határán tegnap ismét gyilkoltak „Isten ajándékai” a több mint tíz éve tartó blokád ellen tüntető palesztinok körében. Az ezúttal kilenc halálos áldozatot és több száz (!) sebesültet követelő izraeli gyilkolászás egyik áldozata egy jól látható megkülönböztető jellel ellátott újságíró volt. A gyilkosok annak ellenére terítették le Jászir Murtádzsá újságírót, fotóriportert, hogy a láthatósági mellényén óriási betűkkel föl volt tüntetve a PRESS (sajtó) fölirat – írja az izraeli Jediot Áháronot újság és a Palesztin Sajtó Központ.



A hason lőtt Jászir Murtádzsá újságíró

A Gázai övezet tizenegy esztendeje tartja tengeri, légi és szárazföldi blokád alatt az izraeli hadsereg. A több mint egymillió 600 ezer palesztin mindössze 360 négyzetkilométernyi területen tengődik megélhetést biztosító munkalehetőség nélkül. A lakosság tekintélyes részét vagy az elődeiket Izrael űzte el 1948-49-ben el olyan nagyobb városokból, mint például Beér-Sevá’, Áskelon és Ásdod. Az embertelen blokád ellen tüntettek a palesztinok tegnap is a Gázai övezet és Izrael határvidékén. A mostani tiltakozásnak kilenc halálos és több száz sebesült áldozata van.



Jászir Murtádzsá újságíró, fotóriporter

Az egyik halálos áldozat a munkáját végző Jászir Murtádzsá palesztin újságíró és fotóriporter, aki agyonlövése idején jól látható PRESS feliratos mellényt viselt. Az újságírót a Gázai övezet déli részén, a Hánjúnesz város közelében levő Huzá’á falu határában érte a halálos lövés. Kórházba szállították, ahol belehalt a sebesülésébe. Az ’Éjn Media hírügynökségnek dolgozó 30 éves újságírót hason lőtték „Isten ajándékai”.



Az újságírót a mentők szállítják el a gyilkosság helyszínéről

Tegnap szintén halálosan megsebesítettek egy Huszejn Mádi nevű 14 éves palesztin fiút a határ menti újabb tüntetések során. A Gázai övezet határán véghezvitt újabb izraeli öldöklés elleni tiltakozásul ma több palesztinok lakta izraeli településen, így például Száhnin városában is tüntetésre került sor. Közben az egyiptomi kormány is tiltakozását fejezte ki a tüntetők legyilkolása és megsebesítése ellen. (Arról még nem kaptunk hírt, hogy a Likud testvérpártja vezette budapesti kormány is fölemelte volna szavát a palesztin tüntetők körében véghezvitt gyilkolászás ellen – H. J.) Az Újságírók Határok Nélkül nevű szervezet viszont már tiltakozott az izraeli hadsereg legújabb vérontása ellen.



Az izraeli Száhnin palesztin városban tüntetnek az újságíró meggyilkolása miatt

A Palesztin Egészségügyi Minisztérium közleménye szerint csak a tegnapi gyilkolászás folyamán a kilenc halotton kívül megsebesült 1 356 palesztin, közülük 35 súlyosan. A sebesültek közül 399 személyt éles lövedék találta el, 16 tüntetőt gumilövedék érte. Az Európai Unió ma ismét aggodalmát fejezte ki a túlzott erőhasználat miatt az izraeli hadsereg részéről.

H. J. – Kuruc.info