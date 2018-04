Külföld :: 2018. április 22. 22:38 ::

Irán tiszteletet vár el Trumptól

Teherán tiszteletet vár el Donald Trump amerikai elnöktől – szögezte le Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter egy vasárnap sugárzott amerikai televíziós interjúban, amelyben figyelmeztetett arra is, hogy az iráni atomalku felmondásának „kellemetlen” következményei lehetnek.

Zaríf a CBS televízió Szemben a nemzettel című, vasárnapi politikai vitaműsorában úgy fogalmazott, hogy „minden nemzetközi kötelezettségvállalás előfeltétele a kölcsönös tisztelet”.

Hangsúlyozta, Mike Pompeo, a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója külügyminiszteri jelölése azt üzeni a nemzetközi közösségnek, hogy az Egyesült Államok “nem komoly” a nemzetközi kötelezettségeinek betartásában, beleértve az Iránnal kötött többhatalmi atomalku betartását is.

Arra a kérdésre, hogy vajon hogyan tud majd együttműködni, és egyáltalán, tud-e majd együttműködni Mike Pompeóval, ha megszavazzák külügyminiszteri kinevezését, Zaríf azt válaszolta: „kivárunk, és majd meglátjuk”. Hozzátette, hogy „az eddigi jelzések nem különösebben bátorítóak”.

Utalva arra, hogy szenátusi meghallgatásán Pompeo elismerte, hogy Irán nem törekszik atomfegyver előállítására, Zaríf megjegyezte: „késői beismerés, de jobb későn, mint soha”. Megjegyezte, „szankciókat vetettek ki Iránra, mert nem száguldottunk atombombát előállítani, most meg újabb szankciókat akarnak kivetni Iránra, mert nem száguldunk atombomba előállításával. Ez igen érdekes”. Hangsúlyozta: az Egyesült Államok soha nem tett le arról, hogy rendszerváltozást eszközöljön ki Iránban.

Az iráni diplomácia vezetője leszögezte, amennyiben Washington felmondaná a 2015-ben kötött atomalkut és újabb büntető intézkedéseket foganatosítana Irán ellen, Teherán kész folytatni atomprogramját.

„Több megoldást dolgoztunk ki a magunk számára, ezek készen vannak, és köztük van az is, hogy a korábbinál jóval gyorsabb ütemben folytatjuk nukleáris tevékenységünket” – közölte. Felhívta egyúttal a figyelmet arra is, hogy nem kétoldalú, az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodásról van szó. Leszögezte: az európai partnereknek rá kell bírniuk Washingtont az egyezmény betartására, mivel a megállapodásban foglalt kötelezettségeit Teherán is betartja.

Zaríf hangsúlyozta, hogy az iráni atomalku esetleges felmondása után „senki sem fog bízni” abban, hogy az Egyesült Államokkal lehet hosszú távú tárgyalásokat folytatni. „Beleértve Észak-Koreát is” – tette hozzá.

Az iráni külügyminiszter késznek mondta országát egy amerikai-iráni fogolycserére, de csak abban az esetben, ha Washington „változtat a magatartásán”. Álláspontja szerint az Egyesült Államoknak változtatnia kell tárgyalásai hangnemén, mert „egy másik szuverén kormánnyal tárgyal”.

Iránban jelenleg öt amerikai állampolgárt tartanak fogva, valamennyien amerikai-iráni kettős állampolgárok, és Zaríf vasárnapi közlése szerint „jól vannak”.

(MTI)