Eldád Beck, a Jiszráél Há-Jom (ישראל היום – Izrael Ma) című héber nyelvű hírportál ismert külpolitikai hírmagyarázója leírja: Romániában belpolitikai vihart kavart a bukaresti kormány azon szándéka, hogy az ország nagykövetségét Tel-Avivból átköltöztetnék Jeruzsálembe, s az erre vonatkozó legmagasabb szintű tárgyalások megejtése érdekében Viorica Dancila a romániai államelnök, Klaus Johannis engedélye nélkül utazott el kétnapos villámlátogatásra Izraelbe. Az izraeli hírmagyarázó az ilyenkor elengedhetetlen antiszemitázgatás felvezetőjeként nem felejtette el megjegyezni, hogy a nagykövetség átköltöztetését a nemzetközi törvényekre hivatkozva helytelenítő Klaus Johannis „a romániai német kisebbség tagja”.

„Johannis államelnök éles, antiszemita árnyalatú támadást intézett a miniszterelnök, Victoria Dansila (íme, a vezető izraeli hírmagyarázó még egy velük kokettáló ország kormányfőjének sem a kereszt, sem a vezetéknevét nem tudja helyesen leírni – H. J.), a Szocialista Párt (helyesen: Szociáldemokrata Párt – PSD – H. J.) tagja és kormánya ellen, miután az csütörtökön meghozta a nagykövetség Jeruzsálembe történő áthelyezésére vonatkozó határozatot.” Az izraeli újság hírmagyarázója ezután Johannis államelnöknek a kormányfő izraeli útját bíráló, Izraelben „antiszemita árnyalatúnak” minősített megjegyzését is idézi: „Dancila titkos ügyletet kötött a zsidókkal, s ilyen külpolitikai ügyletek lebonyolítására a kormányfőnek nincsenek jogosítványai”.

Az izraeli lap közli, amit mi már tegnap hírül adtunk : Klaus Johannis elnök lemondásra szólította föl Dancila kormányfőt, ám a lemondatásra az államelnöknek nincs jogosítványa, ezért a bukaresti parlamentben kezdeményezheti a bizalmatlansági indítványt a kormány ellen, amit a történtek után – ha ezúttal nem egy szokásos román színjátékról van szó - valószínűleg meg is tesz. (Mi meg arra leszünk kíváncsiak, hogy az RMDSZ képviselői miképpen fognak majd szavazni – H. J.) Másrészt viszont, a nagykövetség áthelyezésére nem elegendő csak a román kormány határozata, mert annak megejtéséhez Klaus Johannis jóváhagyása is szükséges. (Márpedig, ha Johannis mostani tiltakozása csak a nagyvilágnak szóló politikai cigánykodás, akkor az államelnök végül aláírja majd a nagykövetség áthelyezéséről szóló kormányhatározatot – H. J.)



Teodor Melescanu, Viorica Dancila, Ruvi Rivlin és Liviu Dragnea az államelnöki rezidencián, Jeruzsálemben (fotó: nineoclock.ro)

Az izraeli hírportál tegnap éjfél előtt kitett híréből kiderül az is, hogy európai zsidó szervezetek már pénteken erélyes hangú közleményekben tiltakoztak amiatt, hogy Klaus Johannis romániai államelnök a szokásostól eltérő módon ezúttal nem tömjénező jelzők szövegkörnyezetében használta a „zsidó” szót. Igaz, negatív jelzőket sem mondott a „zsidó” szóhoz, ám ez is untig elég ahhoz, hogy fölharsanjon az antiszemitázó kórus. A Nagyszebenben (Hermannstadt) született szász Johannisnak a maguknak mások sértegetése terén mindent megengedő egyes zsidók a szombat ma esti kimenetele után könnyen a „német náci” jelzőt is kioszthatják.