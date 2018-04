Külföld :: 2018. április 27. 07:28 ::

Bukarestben áll a bál a román kormányfő izraeli látogatása miatt

Bukarestben politikai vihart kavart Viorica Dancila román miniszterelnök tegnap befejeződött kétnapos izraeli villámlátogatása. Klaus Iohannis államelnök ugyanis azzal vádolja a kormányfőt, hogy Dancila előzőleg nem kérte az ő engedélyét az utazáshoz. Dancila azután utazott Izraelbe, miután a román kormány bejelentette, hogy Bukarest áthelyezi a nagykövetségét Jeruzsálembe. Iohannis a kormány bejelentésére reagálva kijelentette, hogy Románia számára nemzetbiztonsági kockázatokkal járhat a nagykövetségnek a vitatott nemzetközi státuszú Jeruzsálembe történő áthelyezése – írja az izraeli Jediot Áháronot.



Viorica Dancila és Ruvi Rivlin Jeruzsálemben (fotó: Reuters)

Viorica Dancila román miniszterelnök kétnapos villámlátogatást tett Izraelben, ahol vendéglátóival elsősorban hazája nagykövetségének Jeruzsálembe történő áthelyezéséről, illetve az ezért járó gazdasági juttatásról tárgyalt. Amint azt portálunk is megírta, a román kormány néhány nappal ezelőtt nyilatkozatban jelentette be, hogy Románia áthelyezi nagykövetségét Tel-Avivból Jeruzsálembe. Arról is hírt adtunk, hogy Klaus Iohannis romániai államelnök viszont ellenzi, és megfontolandónak tartja az átköltöztetést, mert szerinte ez nemzetbiztonsági kockázattal is járhat.



Viorica Dancila a a Jád Vásém Holokauszt Emlékközpontban (fotó: AFP)

Klaus Iohannis már tegnap támadta Dancila miniszterelnököt, amiért az államelnök, tehát az ő engedélye nélkül utazott Izraelbe a nagykövetség áthelyezéséről tárgyalni. A román kormányfő az izraeli villámlátogatása során elzarándokolt a jeruzsálemi Jád Vásém Holokauszt Emlékközpontba, a Kelet-Jeruzsálemben levő Siratófalhoz, és megbeszélést folytatott a többi között Ruvi Rivlin zsidó államelnökkel. A Jediot Áháronot híre szerint Iohannis azt is Dancila szemére vetette, hogy nem közölte előre, hogy Izraelbe látogat, s az útját „abszurd titkolózás lengte körül”. (Csak megjegyezzük, hogy portálunk még a látogatás napját is jó előre megírta – H. J.)



A román miniszterelnök a Siratófal bejáratánál (fotó: AFP)

Hering J. – Kuruc.info