Bécs várhatóan szerdán állítja meg Brüsszelt, de ennek Orbán sem örül

Az Európai Unió intézményeinek tiltakozása ellenére az osztrák kormány szerdán dönteni fog az Ausztriában dolgozó külföldiek gyerekei után járó családtámogatás csökkentéséről, írja a Die Presse. Az új szabályozást az ősszel fogadhatja el a parlament, és 2019-től lépne életbe. Az osztrák költségvetés 100 millió eurós megtakarítást vár tőle.

Ha egy magyar Ausztriában dolgozik, neki is jár az osztrák családtámogatás, még akkor is, ha a gyereke Magyarországon él. Az elképzelés szerint a családtámogatást indexálnák, azaz annak az országnak az árszínvonalához igazítanák, amelyben az Ausztriában dolgozó munkavállaló gyermeke él. Ez csaknem negyvenezer magyar gyereket is érintene.

A Die Presse épp egy magyar példát hoz. Ha egy Ausztriában dolgozó magyarnak egy gyermeke van Magyarországon, most 172,4 euró családtámogatás jár neki, az új rendszer szerint azonban a jövő évtől már csak havi 93,61 euró lenne ez az összeg. Egy görög vendégmunkás esetében az összeg 172,4 euróról 136,54 euróra csökkenne.

Ez egy olyan téma, amelyben egy platformra került Magyarország és Brüsszel. A kérdés Sebastian Kurz osztrák kancellár és Orbán Viktor januári találkozóján is szóba került, ahol Kurz kitartott az osztrák kormány álláspontja mellett, Orbán pedig azzal érvelt, hogy legyen igazságos a rendszer, mindenki kapja meg azt, ami neki jár, a vita pedig végső soron dőljön el Brüsszelben.

Marianne Thyssen, az Európai Bizottság szociális ügyekért és foglalkoztatásért felelős biztosa nemrég egy budapesti sajtóbeszélgetésen azt mondta: a jelenlegi uniós szabályok szerint az osztrák kormány nem adhat kevesebb családtámogatást az ott dolgozó magyar szülők gyerekeinek, mint az osztrák szülők gyerekeinek. Az osztrák kormány ugyanakkor azzal érvel, hogy az osztrák költségvetés 2016-ban 273 millió euróval támogatott 132 ezer olyan gyereket, akik nem is Ausztriában élnek.

Az ügyben Sebastian Kurz Orbán Viktorhoz hasonló harcba kezd most Brüsszellel. Kurz azt mondta: "ha panaszt tesznek emiatt Ausztriával szemben, tudomásul vesszük, de nem fog minket eltéríteni a kijelölt útról".

(Index)