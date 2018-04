Külföld :: 2018. április 30. 11:19 ::

Újabb izraeli légicsapás érte Szíriát - a betonbunkeren áthatoló rakéták robbanása földrengést idézett elő

Izrael ma éjjel újabb légitámadást hajtott végre Szíriában katonai célpontok ellen. A betonbunkereken áthatoló rakéták földalatti robbanása kisebb, 2,6-os erősségű földrengést okozott a környéken. A szíriai hírközlők jelentései szerint Hamá és Aleppó külső kerületeiben a Szíriai Arab Hadsereg birtokában levő laktanyákat, katonai bázisokat érte a támadás, ahol a Bassár el-Ászád elnököt segítő Iráni Forradalmi Gárda harcosai, tanácsadói is tartózkodnak, illetve állítólag iráni ballisztikus rakétákat is tároltak – jelentik a libanoni El-Ahbár című napilapra, az Et-Tisrín világhálós honlapra és a Szíriai Televízióra hivatkozva izraeli és arab hírportálok, illetve Múszá el-’Omár szíriai újságíró helyszíni twitteres beszámolója.



Az izraeli légitámadás lángja és füstje a szíriai Hamá város peremén (fotó: Fb)

A Hamá és az Aleppó kormányzósági székvárosok katonai létesítményei elleni ma éjszakai támadásról szóló jelentések szerint a támadók úgynevezett betonbunkeren áthatoló rakétákat is bevetettek a szíriai kormányzati és az iráni célpontok elleni támadáskor. A támadást követő percekben a Szíriai Televízió beszámolt róla, hogy az Európai - Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet a környéken a Richter-skála szerinti 2,6-os erősségű földrengést regisztrált. Az El-Ahbár című libanoni lap katonai szakértője elsőként jegyezte meg, hogy az a 2,6-es erősségű földrengés egyértelműen arra enged következtetni, hogy a két város közelében levő célpontokra indított rakéták a föld felszíne alatt robbantak.



Az éjszakai támadás következménye Hamában (fotó: younews)

A szíriai kormány ellenőrizte hírportálok és az állami tévé általában Izraelnek tulajdonítják a legújabb támadást is, ám a damaszkuszi kormány egyik hivatalos lapjának tekintett Et-Tisrín ezzel ellentétben azt közölte, hogy a Hamá és az Aleppó városok külső kerületeiben levő katonai létesítményeket támadó kilenc ballisztikus rakétát a Jordánia északi területein levő brit és amerikai katonai támaszpontokról indították. A Szíriai Arab Hadsereg jelentése szerint Aleppó és Hamá kormányzósági székhelyeken az éjszaka folyamán egész sor katonai létesítményt ért ellenséges támadás.

A Szíriai Emberjogi Szervezet jelentése szerint az éjszakai támadásnak 26, köztük 18 iráni halálos áldozata van, legtöbbjük az Iráni Forradalmi Gárda tagja, illetve a Bassár el-Ászád hadseregét segítő iraki sí’ita milicista önkéntesek. A hírt alátámasztja a Reuters azon információja is, miszerint a megtámadott célpontok között volt Hamá város közelében a 47-es dandár is, amely egyben a Bassár el-Ászád elnököt támogató sí’ita milicista szervezetek laktanyája is. Az éjszakai támadás után keletkezett fejetlenségre jellemző, hogy a szíriai kormányhoz közeli Et-Tisrín hírével ellentétben, a fentebb már említett, a libanoni Hizbulláh sí’ita szervezethez közelállónak tekintett El-Ahbár című lap honlapja nem a Jordániában „ideiglenesen állomásozó” briteket és amerikaiakat vádolja a légicsapással, hanem az izraeli légierőt, amely az elmúlt esztendőkben, hónapokban nagy gyakorlatra tett szert az iszlamista terroristák megsegítése terén.



Mike Pompeo és Binjámin Netanjáhu édes kettese Jeruzsálemben – tőlük balra a néhány óra múlva megtörtént következmény (fotó: Járiv Katz)

A szíriai célpontok ellen ma éjszaka végrehajtott, a minden eddiginél erőteljesebb, nagyobb kárt okozó és a legtöbb halálos áldozatot követelő támadást több mint valószínű az izraeli légierő hajtotta végre. Binjámin Netanjáhu ugyanis tegnap délután Jeruzsálemben fogadta a nemrégiben kinevezett Mike Pompeo amerikai külügyminiszter (elődje valószínűleg nem kellőképpen szolgálta ki Izraelt…) hűségesküjét, majd még tegnap este az izraeli miniszterelnök Donald Trump elnökkel is telefonbeszélgetést folytatott. A kép összeállni látszik: Washington engedélyével, felhatalmazásával és hátszelével Izrael minden eddiginél súlyosabb légitámadást hajtott végre Szíriában. Folytatás következik…

Hering József – Kuruc.info