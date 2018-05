Külföld, Technika :: 2018. május 3. 19:44 ::

A Viber lehet az orosz hatóságok következő célpontja

Nem zárta ki orosz távközlési miniszter csütörtökön, hogy az orosz hatóságok a Telegram után egy másik üzenetküldő szolgáltatást, a Vibert is blokkolhatják. Nyikolaj Nyikiforov szerint ez akkor fordulhat elő, ha a Viber nem adja ki a kódolási kulcsait, ahogy a Telegram is tette ezt.

"Ez a kérdés a Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) illetékességi körébe tartozik, mert az ilyen különleges kérdésekben és a kódkulcsok kiadását elrendelő ítéletek végrehajtásában az FSZB az illetékes. Ha problémái lesznek a kódkulcsok kiszolgáltatásával, akkor (a szolgálat) bírósághoz fordulhat, és hasonló bírósági rendelkezést szerezhet be" – mondta a miniszter.

Az orosz tömegtájékoztatási és távközlési hatóság, a Roszkomnadzor április 16-án kezdte meg a Telegram blokkolását célzó tevékenységét, miután az üzenetküldő szolgáltató nem adta ki az FSZB-nek kommunikációja kódkulcsait. Sajtóértesülések szerint az orosz hatóság az Amazon, a Google, a Microsoft, a Facebook, a Twitter, a Yahoo, a Yandex, a VKontaktye, az Odnoklassznyiki és más társaságok 18 millió IP-címét blokkolta, zavart okozva számos szolgáltató működésében.

A Telegram működési szabadságért a héten Moszkvában és Szentpéterváron is tüntettek, a cég továbbra is kiáll a magánkommunikáció sérthetetlensége mellett, és azt ígérte, hogy a tilalom ellenére is fenntartja a messenger üzemképességét Oroszországban.

A Viber működésében a Telegram működésének akadályozása nyomán zavarok léptek fel, amelyek elhárításáról a cég kedden számolt be. A Viber Media S.a.r.I., a Telegramhoz hasonlóan védi a kommunikáció titkosságát és az adatbiztonságot. A vállalat korábban közölte, hogy kész együttműködni az egyes országok hatóságaival, de nem tudja kiadni a kódkulcsokat. Már csak azért sem, mert ez a Vibernek a 2016-ban a végpontok közötti titkosításra való áttérése miatt műszakilag megvalósíthatatlan.

Vagyim Szubbotyin, a Roszkomnadzor helyettes vezetője csütörtökön közölte, hogy a hatóság a Telegram elérhetősége elleni fellépése során eddig 50 VPN- és azonosíthatóságot elfedő szolgáltatót blokkolt. Elmondta, hogy 15 külföldi webtárhely-szolgáltóval folynak tárgyalások, amelyek alhálózatait érintheti a Telegram blokkolása.

(MTI)