Karl Marxot a legnagyobb modern kori gondolkodónak nevezte Hszi Csin-ping kínai elnök pénteken a pekingi kongresszusi központ Nagy Népi Csarnokában tartott beszédében, a Karl Marx zsidó filozófus, közgazdász születésének kétszázadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségsorozat egyik rendezvényén.

„Előnyöket kell szereznünk, magunkhoz kell ragadni a kezdeményezést, és meg kell nyernünk a jövőt. Folyamatosan fejlesztenünk kell azt a képességünket, hogy a marxizmus gondolatainak segítségével elemezzük és oldjuk meg a problémákat” – hangoztatta az államfő. Hszi szerint Marx az emberiség történelmének legnagyobb gondolkodója, és azért emlékeznek meg róla Kínában, hogy kinyilvánítsák a "marxizmus tudományos igazságába vetett szilárd hitet".

Az AP amerikai hírügynökség jelentésében rámutatott arra, hogy Hszi egyrészt az ideológiai hatalom megerősítésének eszközeként használja Marxot, másrészt így kívánja tompítani a Kínai Kommunista Párton (KKP) belül azokat a kritikus hangokat, amelyek az elnöki tisztség betöltésének idejére vonatkozó korlátozás feloldása miatt érték.

A világ legsikeresebb merxista országainak listája:

IN RECOGNITION OF KARL MARX'S 200TH BIRTHDAY TOMORROW HERE IS A LIST OF HISTORY'S MOST SUCCESSFUL AND INFLUENTIAL MARXIST COUNTRIES:



