Ahelyett, hogy örülnének, amiért valaki végre megvédi őket és híveiket, az olasz papok egy része Salvinit támadja

Gianfranco Formenton, az Olaszország középső részén található Umbria régióban tevékenykedő pap közismerten bevándorlópárti, és ki nem állhatja a „rasszistákat”. 2015-ben – amikor több mint egy millió migráns érkezett Európába, közülük hozzávetőleg 150 ezer Olaszországba – a Spoleto melletti San Martino di Trignanoban található templom kapujára az alábbi feliratot szögezte ki:

Rasszistáknak tilos a belépés! Menjetek haza!

Matteo Salvini, a bevándorlásellenes olasz belügyminiszter az eset kapcsán a Twitteren válaszolt a papnak: „Talán ő a csempészeket, rabszolgatartókat és terroristákat pártolja? Sajnálom Spoletót és ezt az egyházat, ha ez az ember papnak nevezheti magát.”

Formenton a Guardian című angol lapnak mondta el bánatát: „Sokan áldást várnak az egyháztól, vallási rituálék elvégzését, de amikor Ferenc pápa emlékeztet a migránsokra vagy a szegényekre, nem hajlandók odafigyelni”. A migránspárti pap szerint „létezik az ördögi rasszizmus”, melyet Salvini ténykedése is ösztökél, aki valóságos „varázsló” a gyűlölet felszítása terén. „Különböző korú emberek válnak rasszistává annak a közegnek a hatására, melyben élünk” – szomorkodott Formenton atya.

Paptársai közül számosan vannak, akik Európa idegenekkel történő elárasztását lelkesen támogatják. Cosimo Scordato, a Palermóban található Szent Ferenc templom plébánosa levelet írt a belügyminiszternek, melyben felhívta a figyelmét: a migránsokban a „lehetőséget” kellene meglátni „egy olyan országban, melyben öregszik a lakosság és elégtelen a születésszám”. Választ azonban nem kapott.

Scordatónak nagyon nem tetszett, hogy a maga is mélyen hívő Matteo Salvini belügyminiszter az Északi Liga legutóbbi, Pontidában tartott rendezvényén rózsafüzért tartott a magasba, és a Szentlélekre esküdött hűséget az olasz népnek. (És a több ezer fős tömeg előtt ígéretet tett arra, hogy létrehozza az európai szövetséget a tömeges bevándorlás ellen.)

„A rózsafüzér felmutatása a sok ezer fős tömeggyűlésen engem azokra a maffiafőnökökre emlékeztet, akik a Bibliát emelték a magasba” – vont egy meglehetősen különös párhuzamot a plébános.

Enzo Volpe palermói szalézi szerzetes szerint a keresztények „elfelejtkeztek az irgalmas szamaritánusról, aki gyógyított, és a szegények gondját viselte...” „A fiatal olaszok az USA-ba és Angliába mennek munkát és lehetőségeket keresve. Mi lenne, ha ezek az országok is megállítanák őket a határaiknál, ahogyan Olaszország is megállítja az afrikai bevándorlókat a határainál? Mi a különbség? Csak az lenne a különbség, hogy az afrikaiak feketék?” – tette fel az álságos kérdést a szerzetes.

Luigi Ciotti, az egyik (állítólag) legnépszerűbb olasz szerzetes egy tüntetést is szervezett, melyen a résztvevők felszólítására piros pólókban jelentek meg – egy hároméves szíriai kisfiúnak, Aylan Kurdinak az emlékére, aki ugyanilyen színű pólót viselt, amikor 2015-ben Törökország partjainál a tengerbe fulladt. Ciottinak a hívekhez intézett felszólítása így hangzott: „A piros szín arra is utal, hogy meg kell állnunk. Meg kell most állnunk, és magunkba kell néznünk. Fel kell tenni a kérdést, szívünket és legbelső tudatunkat megszólítva: mivé váltunk?”

Nemrégiben Alex Zanotelli, az elsősorban Afrikában tevékenykedő Jézus Szent Szívének Comboniánus Misszionáriusai elnevezésű rend tagja sürgette az újságírókat, hogy tudósítsanak a fekete kontinensen uralkodó szörnyű állapotokról, és igyekezzenek „több tudatosságot” ébreszteni az olaszokban a bevándorlókkal kapcsolatban. Akiket – mint mondta - sokan „parazitáknak”, „hódítóknak” tartanak. „Amennyiben az olaszok nem tudják, mi zajlik Afrikában, az emberek nem értik meg, miért menekülnek el oly sokan otthonaikból, életüket kockáztatva” – fejtegette a bevándorláspárti szerzetes.

Mario Delpini, Milánó érseke pedig azért könyörgött, hogy hívei több humanizmust tanúsítsanak. „Sokan vannak, akik elmennek a templomba minden vasárnap, és nem veszik észre a drámát, amely lezajlik a szemünk előtt” – értetlenkedett az érsek.

Mindeközben a migránspárti papok bírálatainak össztüzébe került Matteo Salvini is igyekszik az egyházon belül szövetségeseket keresni magának. Kapcsolatot épített ki például az amerikai Richard Burke kardinálissal, aki több alkalommal is éles kritikával illette Ferenc pápát, és nyíltan támogatja Donald Trump elnök politikáját.

Egyes vélemények szerint a tömeges migráció ellenzőinak és híveinek csatája – legalábbis Olaszországban – egyre inkább az egyház kebelén belül zajlik. Az ok pedig az, hogy az olasz baloldal legfőbb ereje, a Demokrata Párt sem egységes a kérdésben, ráadásul, népszerűségének csökkenésétől tartva, nemigen meri migránspárti álláspontját túlságosan is fennen hangoztatni. „A párt megosztott, és nem tudja, hogyan ellensúlyozza Salvini politikáját, és mely ügyekben szólaljon föl” - nyilatkozta a Guardiannek Mattia Diletti, a római Sapienza Egyetem politikatudományi professzora. „Van egyfajta félelem, hogy Salvini bevándorlásellenes irányvonalának ellenzése káros lenne a Demokrata Párt számára” – mutatott rá a professzor.

P. O. - Kuruc.info