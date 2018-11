Külföld :: 2018. november 3. 07:55 ::

Tovább terjed az ebola Kongóban - ellenséges bennszülöttek nehezítik a vírus legyőzését

Tovább terjed az ebolavírus a Kongói Demokratikus Köztársaságban, ahol az utóbbi négy napban tízen haltak meg a betegségben. A szomszédos Ugandában a kongói határon felállított egészségügyi központok 1600 dolgozójának védőoltását kezdték meg – jelentette be pénteken Jane Ruth Aceng ugandai egészségügyi miniszter.

Hétfőn Ruandában is különleges központot állított fel az ebola megelőzésére és esetleges kezelésére a helyi egészségügyi minisztérium a Kongói Demokratikus Köztársasággal határos Rubavu megyében.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint feltételezett ebolás megbetegedéseket jelentettek Dél-Szudánból, Ugandából, sőt Jemenből is, de a gyanú eddig egy esetben sem igazolódott be. A WHO hozzátette: majdnem tizenkétmillió embert vizsgáltak át a kongói határon a betegség jeleit kutatva; mindössze 14 feltételezett esetet szűrtek ki, s ebből is csak egy embernél mutatták ki valóban a vírusfertőzést.

A WHO ugyanakkor figyelmeztetést adott ki az egyre növekvő számú ebolás megbetegedés miatt. Egy hét alatt 32 új páciens fertőződött meg a vírussal a túlnyomó részt a fertőzések gócpontjának számító Beni városában.

A kongói egészségügyi tárca legfrissebb összesítése szerint 250 betegnél mutatták ki igazolhatóan a vérzéses lázzal járó vírust, 35 esetben pedig valószínűsítik a megbetegedést. Nyolcvanegy páciens felépült, 180-an azonban meghaltak.

Kongóban eddig több mint 25 ezer embert oltottak be egy kísérleti hatóanyaggal. Ilyen oltást mindenekelőtt a megbetegedettek hozzátartozói, ismerősei, és az orvosi személyzet kaptak. A megbetegedési hullám kezdete óta 25 betegápoló fertőződött meg, közülük hárman elhunytak – közölte a WHO.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója a jövő héten a Kongói Demokratikus Köztársaságba utazik többek között a békefenntartókat vezető Jean-Pierre Lacroix társaságában. A delegáció a kinshasai kormánynak, valamint a helyben működő segélyszervezeteknek a képviselőivel készül találkozni, de egyeztet az ENSZ kongói munkatársaival is. A küldöttség elutazik az ebolavírus által különösen súlyosan érintett térségekbe is.

Ellenséges magatartás és fegyveres támadások

A hatóságok október közepén újabb fertőzési hullámról jelentettek, amely mindenekelőtt Beni városát érinti Észak-Kivu tartományban. Korábban a közeli Mangina településén terjedt a megbetegedés. A WHO újfent figyelmeztetett arra, hogy a városi lakosság egy részének ellenséges magatartása és az Észak-Kivuban folyamatosan zajló fegyveres támadások jelentősen nehezítik a vírus legyőzését.

Az ebolavírus a legveszélyesebb kórokozók közé tartozik, halálozási aránya csaknem 90 százalékos, és a vérzéses lázzal járó betegség nagyon gyors lefolyású.

(MTI)