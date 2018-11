Külföld :: 2018. november 5. 19:13 ::

Mégsem közeleg a tél: Németország és Nagy-Britannia is kitart mind az iráni atomalku, mind az üzleti kapcsolatok mellett

Lehetővé kell tenni az európai uniós jog alapján legális üzleti kapcsolatok fenntartását Iránnal, a német kormány intenzív megbeszéléseket folytat erről partnereivel – mondta a német kormány szóvivője hétfőn Berlinben, az Irán ellen ismét elrendelt amerikai szankciókkal kapcsolatban.

Tájékoztatóján Steffen Seibert kiemelte, hogy Németország továbbra is kitart az iráni atomprogramról 2015-ben kötött többhatalmi szerződés mellett. A megállapodásból pedig az is következik, hogy valamennyi gazdasági szereplő számára meg kell teremteni az Iránnal kialakított legális kapcsolatok folytatását.

Ezért a német kormány európai és Európán túli partnerekkel is szorosan egyeztet az Iránnal összefüggő jogszerű gazdasági tevékenység fenntartásáról – mondta. A gazdasági minisztérium szóvivője, Anna Sophie Eichler elmondta, hogy a tárcánál külön tanácsadó szolgálatot is szerveztek, hogy mindenben támogathassák az iráni kapcsolatokkal, érdekeltségekkel rendelkező német vállalatokat.

Azt viszont egyelőre nem lehet tudni, hogy a hétfőn életbe léptetett amerikai szankciók miként érinthetik a német gazdaságot, mert még nem ismert a büntetőintézkedéseket szabályozó rendelkezés pontos szövege – tette hozzá Christopher Burger, a külügyminisztérium szóvivője.



Akkor ez most nem jött be

Donald Trump amerikai elnök tavasszal léptette ki országát azt Irán és a nemzetközi közösség között 2015-ben létrejött megállapodásból, amely alapján az iszlám köztársaság korlátozza nukleáris tevékenységét, cserébe pedig a nemzetközi közösség feloldotta az Iránt sújtó szankciók nagy részét. Washington a kilépéssel a szankciókat is visszaállította.

A pénzügyi és az energiaszektort érintő büntetőintézkedések újabb csomagja hétfőn lépett hatályba. Az Egyesült Államok kifogásolja, hogy Irán igyekszik kiterjeszteni befolyását a térségben, úgy vélik, fegyveres csoportokat támogat, és Washington elfogadhatatlannak tartja Irán ballisztikusrakéta-programját. Irán viszont azt állítja, hogy jogszerűen fejleszti védelmi képességeit.

Nagy-Britannia is kitart az iráni egyezség mellett

Sajnálkozásának adott hangot a brit kormány hétfőn amiatt, hogy az Egyesült Államok ismét szankciókat vezet be Irán ellen.

Theresa May miniszterelnök hivatalának szóvivője hétfői tájékoztatóján kijelentette: Londonnak változatlanul meggyőződése, hogy az iráni nukleáris fejlesztési programról 2015-ben kötött többhatalmi megállapodás biztonságosabbá teszi a világot. A Downing Street szóvivője hangsúlyozta azt is, hogy amíg Irán tartja magát a szerződés által a nukleáris fejlesztési tevékenységére megszabott szigorú korlátozásokhoz, addig Nagy-Britannia is kitart az egyezség mellett.

Hozzátette: London mindezek alapján továbbra is teljes mértékben támogatja az Iránnal fennálló kereskedelmi kapcsolatrendszer bővítését, és arra biztatja a brit üzleti vállalkozásokat, hogy használják ki a megállapodásból eredő új kereskedelmi lehetőségeket.

(MTI)

Kapcsolódó: