Indonézia: nem oltatják be a gyerekeket a muszlimok, mert az oltóanyag "disznófertőzött"

Tömegesen tagadják meg a kötelező himlő és rubeóla elleni védőoltások beadását a gyerekeiknek a szülők Indonézia konzervatívabb tartományaiban, mert úgy gondolják, az oltóanyag nem felel meg az Iszlám előírásainak.



Fotó: Fachrul Reza/Nurphoto/Getty Images

Az egészségügyi világszervezet, a WHO 2020-ra globálisan teljesen ki akarja irtani a himlőt és a rubeólát, ennek érdekében a világ több országában hatékonyabb oltókampányokba kezdtek. Indonéziában is egy újfajta, a két vírus ellen egyaránt hatékony kombinált oltást vezettek be, a kezdeti sikerek után azonban egyre több tartományban tömegével tagadják meg a szülők az oltást, inkább otthon tartják a gyerekeiket, csak ne oltsák be őket.

Az ország egyik legszegényebb tartományában, Acehben, ahol a saría is érvényben van, a célcsoport mindössze 8 százaléka kapta meg időben az oltást, és ennek máris láthatók a következményei: a megbetegedett gyerekek mellett több vetélés és születési rendellenesség tapasztalható. A tömegesen megnyilvánuló oltásellenességnek vallási oka van: az oltóanyag, sok más antivirális készítményhez hasonlóan sertésből származó anyagot is tartalmaz, amit az iszlám alapesetben tisztátalannak tart. Ehhez a himlő-rubeóla oltáshoz például egy trypsin nevű, sertéseredetű enzimet használtak, stabilizátornak pedig a sertésbőrből készülő zselatint.

A szülők azután kezdték elutasítani az oltást, hogy egy helyi ulama - iszlám vallási tanács - aggodalmának adott hangot, hogy az oltóanyag nem halal, vagyis vallási szempontból nem tiszta. Bár más muszlim testületek a minisztérium nyomására később így is megengedhetőnek tartották az oltás beadását, vidéki területeken így is nagy az ellenzés. Több más muszlim országban az oltóanyagokat hidrolízissel teszik "vallásilag tisztává", a kémiai folyamat ugyanis vallási jogi szempontból már rendben lévő anyagot eredményez, de a sertésvegyület-mentes, "halal" oltás kifejlesztése is tervben van.