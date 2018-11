Külföld, Videók :: 2018. november 9. 12:28 ::

Autós-késes támadás volt Melbourne-ben, de mivel egy muszlim néger követte el, nem terrorizmus

Az MTI szemérmetessége miatt ezúttal is a külföldi sajtóhoz kell fordulni, ha tudni akarjuk, mi történt valójában. Az elkövetővel kapcsolatban ugyanis nem az a lényegi információ, hogy "férfi" (ennyit volt hajlandó közölni a talmudista iroda), hanem az, hogy ezúttal is egy mohamedán terroristáról van szó, aki ráadásul még néger is (muslim, black male).

A Politicalite és a Harold Sun azt is megírta , hogy az elkövető ismert volt már a hatóságok előtt, és terrorszervezetekkel ápolt kapcsolatot.

Videót is közzétettek a "nem terrorista" "férfiról" (aki egyébként már szembesült a huri-átveréssel):

Az ausztráliai Melbourne-ben egy férfi gépkocsijával belerohant egy bevásárlóközpont épületébe, majd megkéselt több embert, egyiküket halálosan, a rendőrök meglőtték és őrizetbe vették – jelentették ausztrál hírportálok pénteken.

Az incidens a délkelet-ausztráliai nagyváros központi üzleti negyedében történt.

Az esetről szóló híradásokból azt lehet leszűrni, hogy a férfi gépkocsijával nekiment az épületnek, felgyújtotta az autót, majd késsel támadt a járókelőkre, és nekirontott a helyszínre érkező rendőröknek is. A támadóra rálőttek, és súlyosan megsebesítették. A férfit válságos állapotban szállították kórházba.

A támadó három járókelőt megszúrt, egyikük a helyszínen belehalt sebesüléseibe. A másik két sebesültet kórházba szállították, állapotuk nem ismert.

David Clayton Victoria állambeli rendőrfőnök azt mondta, hogy a vizsgálat jelenlegi szakaszában a bűntényt nem hozzák összefüggésbe a terrorizmussal, de a nyomozás még nem zárult le.

(MTI)