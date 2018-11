Külföld :: 2018. november 9. 20:00 ::

Angela Merkel a zsidó- és Izrael-gyűlölet ellen szónokolt egy berlini zsinagógában

Berlinben, a Rykestraßén levő zsinagógában (is) ma a kristályéjszaka (Kristallnacht) 80. évfordulójára emlékeztek. Az eseményen más németországi politikai vezetők mellett részt vett Angela Merkel kancellár és Frank-Walter Steinmeier szövetségi államelnök. Angela Merkel azt állította, hogy a mai Németországban az erősödő antiszemitizmus és rasszizmus miatt fennáll a veszélye annak, hogy ismét elkövetik azokat a hibákat, amelyek a múltban a holokauszthoz vezettek. A német hatóságoknak ezért erélyesen föl kell lépni a zsidó- és az Izrael-gyűlölet ellen, hangsúlyozta a kancellár. A németországi „Mazsihisz” elnöke az AfD pártot a többi között a nácik bűneinek relativizálásával és a zsidó „emlékezéskultúra” lerombolásának szándékával vádolta – írja a Jiszráél Há-Jom című izraeli lap.



Angela Merkel a berlini zsinagógában (fotó: ZDF)

A 80 évvel ezelőtti kristályéjszakára való berlini megemlékezés központi szónokaként Angela Merkel, a megszámlálhatatlan mennyiségű izraeli és zsidó kitüntetés birtokosa kijelentette: Németországban és a világ más helyein az antiszemitizmus és a rasszizmus erősödése miatt manapság fennáll a veszélye annak, hogy újra elkövetjük azokat a tévedéseket, hibákat, amelyek múltban végül a holokauszthoz vezettek. „Németországban ezért a hatóságoknak eltökélten föl kell lépni a zsidógyűlölet és az Izrael-gyűlölet ellen”, hangsúlyozta a zsinagóga pulpitusáról Merkel, majd veszedelmes jelenségként nevezte meg a muszlim bevándorlók körében tapasztalható antiszemitizmust. A Németországba egyre fokozódó antiszemitizmusért azok a németek is hibáztathatók, akik nem lépnek föl ellene erélyesen: „Mert aki látja az erőszakot és a bűnözést, s nem lép föl ellene, az együttműködik az elkövetőkkel”, figyelmeztette a Ryke utcai zsinagógában emlékezőket a „német” kancellár.



Josef Schuster (fotó: Michael Kappeler)

Josef Schuster, a Németországi Zsidó Hitközségek Központi Bizottságának (az ottani „Mazsihisz”) elnöke viszont részletesen szólt a muszlimok és a menekültek elleni rendszeres támadásokról, megemlítve azt, hogy csak 2017-ben háromszáz „menekült” sérült meg támadások következtében, s a menekültszállások is állandó célpontjai lettek a támadásoknak. A zsidó vezető azt is fölrótta a németeknek, hogy gyakran a mecsetekről is gyűlölettel beszélnek, sőt támadások is érik azokat. Josef Schuster botrányosnak nevezte még azt is, hogy nagyjából kéthetenként hasonló támadás éri a németországi zsinagógákat is. (Arról nem szólt, hogy ezen utóbbi támadásokat Merkel meghívottjai követik el – H. J.) „Az a tény, hogy ilyen dolgok megtörténhetnek 2018 Németországában, szégyen az országunkra nézve”, hangsúlyozta Josef Schuster zsidó vezető.



Angela Merkel a zsidó vezetőkkel ma (fotó: Bernd von Jutrczenka)

Josef Schuster külön kitért a bevándorlást ellenző Alternatíva Németországnak (AfD) nevű, Németország-szerte egyre népszerűbb és elfogadottabb párt mocskolására. A zsidó vezető szerint ez a párt tökéletes uszítást végez a német polgárok körében. Az AfD politikusai semmit nem tartanak tiszteletben, mert „a saját céljaikra használják föl a nácik ellen küzdő bátor harcosok emlékét, miközben semmibe veszik a holokauszt áldozatainak emlékét és a holokausztot túlélőket azzal, hogy relativizálják a nácik bűncselekményeit, miközben az AfD politikusai le akarják rombolni a mi emlékezéskultúránkat. Számunkra elviselhetetlen lenne, ha ennek a pártnak a képviselői ma itt lennének velünk ezen az emlékezésen. Ez az oka annak, hogy ez az egyetlen olyan párt a Bundestagban, amely nem kapott meghívót ide”, jelentette ki Josef Schuster, a németországi „Mazsihisz” elnöke.

Hering J. – Kuruc.info